妻掏空家產買古物…2千萬串珠「竟不值200」　結局神反轉：發財了



▲男子拿妻子買的手串去鑑定節目，被專家斷定為假貨。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

買古董最怕買到假貨，不僅花大錢還被騙。中國有一名男子，曾拿著妻子花500萬人民幣（約2160萬新台幣）買來的手串去鑑定節目，沒想到專家斷定為贗品，連50元人民幣（約216元新台幣）的價值都不到，正當他氣急敗壞打算離開，卻被一句話給震驚住，結果讓人出乎意料。

根據《網易新聞》報導，男子聽到專家鑑定手串是假貨，氣得回應：「來之前，我就知道它是贗品了」，坦言是為了讓妻子死了收藏的心。原來，他們家境本來算富裕，夫妻感情也不錯，但自從妻子入坑古玩，家裡就變得雞飛狗跳，從幾百元人民幣，開始越買越貴，甚至幾萬幾萬人民幣地買，「我勸了她幾句，她還讓我別阻擋她發財！」



▲妻子花500萬人民幣買的手串，明顯是現代工藝品。（圖／翻攝自微博）

後來，男子找了一名古董收藏的友人，請對方鑑定真假，結果得到一句「一眼假」，沒想到妻子說不得，還懷疑他找來的專家到底專不專業，雙方大吵一架，妻子怒摔門而出，沒幾天就掏空家裡的積蓄，砸500萬人民幣買了手串，為了讓妻子死心才會上節目。



▲男子裝手串的盒子有極高的價值。（圖／翻攝自微博）

專家解釋，男子拿的珠子不叫念珠手串，而是西瑪珠子，如果是真品非常珍貴，因為是西周時期的瑪瑙，但手串外觀粗糙，明顯與真品的顏色不符，兩邊的切孔和中間的打孔都有現代機械製作的痕跡，明顯是現代工藝品，斷言最多值50元人民幣。

男子憤怒又失落，轉身要離開現場，突然被專家叫住，要求把盒子拿過去，對方用放大鏡仔細研究一番，驚呼：「你要發大財了！」並表示盒子上頭刻著「聯升造」3個字，代表是宮裡的工匠為皇帝打造的製品，雖然手串是假的，但盒子卻是真的，估計價值超過500萬人民幣，讓他聽完喜極而泣。

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