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大陸 大陸焦點 特派現場

30萬粉網紅PO「永遠離開了」！父母證實女兒死訊：抗爭了5年半

▲▼大陸28歲抗癌網紅「琪琪弗」去世。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲大陸28歲抗癌網紅「琪琪弗」去世。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸28歲抗癌網紅「琪琪弗」帳號1月5日一早更新影片，父母對外宣布「琪琪弗」已去世的噩耗，配文「嘿，兄弟，我最愛的，我的琪琪去自由呼吸了」。影片中，訃告稱，「2024年1月4日凌晨2點27分，我的寶貝女兒琪琪在與癌症抗爭了5年半後，在揚州永遠離開了我們，琪琪很喜歡揚州，我和琪琪爸爸決定在揚州送琪琪最後一程。」

綜合陸媒報導，琪琪弗原名亓姝妹，來自東北，自2018年確診急性淋巴白血病T型後，她便一直在和病魔做鬥爭。在網路，她用短影音記錄自己的治病歷程，同時，她還出了書成為一名寫作者，幾年間，琪琪弗吸引了30多萬名粉絲的關注，她的勇敢、樂觀打動了很多人。

琪琪大學學的是播音主持，2018年，畢業後的她從東北老家遠赴上海打拼，做的是自己熱愛的導遊工作，但僅僅工作了3個月，琪琪的身體就出現了狀況。媽媽記得，有一天琪琪發了一段影片，影片中身上出現了大量的出血點，後來就醫後確診白血病。

▲▼大陸28歲抗癌網紅「琪琪弗」去世。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲大陸28歲抗癌網紅「琪琪弗」去世。（圖／翻攝自頂端新聞）

幸運的是，父親和她的骨髓配型成功，之後的10月份，琪琪做了第一次骨髓移植手術，之後他們一家三口回到了老家生活。

在老家生活了半年後，琪琪的左眼開始看不清東西，後來完全失明，在2020年初，經過骨穿和CT檢查後，醫生發現琪琪弗第一次的骨髓移植沒有達到預期效果，她的白血病復發了，並且這次情況更加兇險，琪琪需要立即進行新的骨髓移植。

雖然醫生建議換供者，但因為疫情影響，最終仍是琪琪的爸爸站了出來，他第二次為女兒提供了骨髓。第二次骨髓移植後的琪琪身體出現了各種排異反應，這幾年裡，幾乎都是長期住院的狀態。

媽媽稱，琪琪自小就喜歡寫作，生病以來的樂觀、堅強也是她自小就有的性格特點。除了拍攝短影音，琪琪從2020年9月開始手寫抗癌日記，她說希望把「這些年的打『怪』經歷寫下來」，分享給父母還有很關心她的網友們。

2021年12月26日，琪琪弗的抗癌日記《兄弟，一切都會變好的》正式在網路平台上架銷售，僅僅兩天，這本新書便衝到某平台文學書籍爆款榜的TOP10，目前已經銷售了上萬冊。

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