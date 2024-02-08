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連千毅求再審敗訴確定！入獄三月後稱沒收到確定判決法院不採

▲連千毅1日入監服刑，透露早已調適好心情。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲連千毅去年6月1日入監，當時有不少名車送行。但他3個月後就提出再審，遭法院駁回確定。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳銘峯／台北報導

引爆高雄直播主之亂的網紅連千毅，去年5月間遭最高法院判刑判刑7年與1年（得易科罰金）定讞後，5天後就遭發監執行。不過他入獄3個月後，以沒收到最高法院確定判決為由，請求再審。但最高法院調查後，發現當時判決由連千毅的姐姐簽收，確實送達，因此駁回連千毅的再審確定。

本名連健任的連千毅，現年47歲，他2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，在高雄鼓山、新北五股等處成立直播間，帶領旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網拍一哥。「現主時」（現在）、「包軌」（包起來）成為他著名金句，吸引不少粉絲。

他2019年9月因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲，雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，連千毅指使小弟到對方寵物店開槍示威，最後遭檢警逮捕，羈押311天。檢方提起公訴，一二審法院均認定他犯下《組織犯罪》、恐嚇、妨害自由等罪，分別判刑7年與1年（得易科罰金）。最高法院去年5月間駁回全案定讞，連千毅在6月1日就自行前往新北地檢署到案執行。

但他入獄後3個月，卻以沒收到最高法院確定判決為由，請求高等法院高雄分院重啟再審程序。不過法院調查後，根據當時的文書，發現最高法院去年5月25日作出判決後，5月31日就送達連千毅在新北市的住處，當時由與連千毅同住的姊姊簽收，確實已經完成判決書送達，因此高雄高分院裁定駁回連千毅的請求。

連千毅不死心，向最高法院提出抗告，最高法院審理後，在過年前也駁回連千毅的抗告，連千毅提出再審敗訴確定。

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