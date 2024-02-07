「想殺老師吃掉身體」教授見女大生電郵嚇壞　急報警結果逆轉

▲大二女學生感覺在校遭排擠，寫信向助教與教授求救，卻挨告恐嚇。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

北部1名私立大學教授日前透過助教輾轉收到女學生的電子郵件，女大生寫著「想要殺掉你和老師，然後吃掉你們的身體」，教授立刻報警指控女大生恐嚇。台北地檢署檢察官勘驗電郵內容認為，女大生疑因感受在校遭到排擠，所以寫信詢問自己是否需要就醫，全文內容屬於求救信，而非揚言加害他人，7日處分不起訴女大生。

據了解，這名女大生就讀大二，2023年11月間，因為感覺教授對她似乎變得比較嚴厲，連帶使她覺得自己不受歡迎，身邊同學可能也對她有比較不好的想法，因此寫信給系上助教，希望向助教或教授確認實際想法。

助教收到這份電子郵件後，不知如何處理，轉傳給教授，因為女大生在信中寫著，「我有畸形的念頭在作祟，我想要殺掉你和老師，然後吃掉你們的身體」，教授一看直覺認為女大生做出傷害他人的行為，向中正二分局報案。

女大生挨告後，由母親代為向辦案人員表示，女大生因身心狀況不佳，並非有意要寫信恐嚇，檢察官檢視這份電子郵件，其實一開始就寫著「有事想求助」，文末也寫道「我不會實踐這些胡亂想」，「建議我看醫生嗎？」因此覺得女大生其實是在為個人遭遇的困境向外求救，並非要恐嚇傷害別人，不構成妨害自由恐嚇罪。