賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

▲春節3生肖財運超旺，趕快來看看自己上榜沒？（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

隨著農曆春節來臨，許多人會在春節假期購買樂透、刮刮樂試試手氣。對此，民俗專家廖大乙也指出，兔、雞、馬這3個生肖在春節期間財運偏強，不過要試手氣還需注意幾個重點，包括彩券行的方位要選在寺廟、教堂的後方，不可以選在廟門、堂門的前方，這樣一來中獎機率才會大增。

廖大乙解釋，今年是兔年，因此本來黯淡無光的兔、雞、鼠、馬，會在立春之後轉運，變得財源廣進，一掃過去陰霾。此外，由於明年是青龍年，因此穿戴紅色、金黃色、土黃色的衣服或飾品，有機會帶來幸運。

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廖大乙也建議，民眾若要在春節期間出門試手氣，最好是從辦公室或住家的東、西位置出門，較有機會中獎。另外由於刮刮樂和樂透都屬於偏財、陰財，因此不宜見天，所以最好是在寺廟和教堂建築物的後方購買刮刮樂或樂透，盡量避免在寺、廟、堂的前方購買。

不過值得注意的是，屬龍、狗、牛、羊的人在春節財運欠佳，容易有口舌之非，心情也會較煩躁，因此廖大乙提醒，要把心定下來，凡事都要思考一下再出發，還有行車要小心。如果以上生肖要破除不好的磁場，也可以穿戴紅色，藉此提升正能量。

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