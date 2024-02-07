我友邦「退群率」達45.5%！江啟臣驚吐2國也不保：恐成為國際孤兒

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

2024年總統大選結束後，南太平洋島國諾魯隨即在今年1月宣布承認中國、與我國斷交，使我邦交國只剩下12國。對此，立法院副院長江啟臣透露，除了南太平洋友邦吐瓦魯傳出斷交警訊外，我國目前最大的邦交國瓜地馬拉同樣也岌岌可危，提醒執政者若邦交再惡化恐怕將跌至個位數，「甚至可能如索馬利蘭一樣成為國際孤兒」。

江啟臣7日晚間在臉書發文表示，前總統馬英九執政8年，維持22個友邦，鞏固邦誼也維持經貿關係，然而總統蔡英文在2016年上任後提出「踏實外交」後，近8年過去卻斷了10個邦交國，如今瓜地馬拉雖表示會與我國繼續在現有層面上合作，但也考慮和中國大陸發展正式經貿關係。

▲瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）近日透露，正考慮和中國發展正式貿易關係。（圖／路透）

江啟臣指出，蔡政府執政迄今，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯斷交，「退群率高達45.5%」。而斷交國中與巴拿馬、多明尼加有超過1億美元的經貿往來，但我國對瓜地馬拉輸出有近2億美元、輸入也有1.3億美元，仍屬最高。

江啟臣提到，瓜國人口數達1798萬人，僅次於先前斷交的布吉納法索，GDP為1855億美元，則僅次於先前斷交的多明尼加2550億美；而瓜國更是在現存的12個邦交國中，人口數最多，GDP最高，也是我輸出金額最高的國家，不論是過去或現在，都佔有相當重要的地位，甚至可說是目前最大的邦交國。

▲我國邦交國數量目前縮減到12國。（圖／記者黃國霖攝）

江啟臣示警，過去蔡政府側重與「理念相近國家」之實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立「民主同盟」，但面對中國大陸的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認中華民國主權，在國際上能為發聲的邦交國，試圖壓縮我國際空間與聲量，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當邦交國只剩個位數時，恐會成為國際上的「外交孤兒」，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。

他最後也呼籲，外交無假期，執政者千萬不能讓中華民國消失於國際社會之中，也要善盡區域穩定的國際責任。