　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我友邦「退群率」達45.5%！江啟臣驚吐2國也不保：恐成為國際孤兒

▲▼韓國瑜宴請黨籍立委 江啟臣聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

2024年總統大選結束後，南太平洋島國諾魯隨即在今年1月宣布承認中國、與我國斷交，使我邦交國只剩下12國。對此，立法院副院長江啟臣透露，除了南太平洋友邦吐瓦魯傳出斷交警訊外，我國目前最大的邦交國瓜地馬拉同樣也岌岌可危，提醒執政者若邦交再惡化恐怕將跌至個位數，「甚至可能如索馬利蘭一樣成為國際孤兒」。

江啟臣7日晚間在臉書發文表示，前總統馬英九執政8年，維持22個友邦，鞏固邦誼也維持經貿關係，然而總統蔡英文在2016年上任後提出「踏實外交」後，近8年過去卻斷了10個邦交國，如今瓜地馬拉雖表示會與我國繼續在現有層面上合作，但也考慮和中國大陸發展正式經貿關係。

▲▼瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）。（圖／路透）

▲瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）近日透露，正考慮和中國發展正式貿易關係。（圖／路透）

江啟臣指出，蔡政府執政迄今，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯斷交，「退群率高達45.5%」。而斷交國中與巴拿馬、多明尼加有超過1億美元的經貿往來，但我國對瓜地馬拉輸出有近2億美元、輸入也有1.3億美元，仍屬最高。

江啟臣提到，瓜國人口數達1798萬人，僅次於先前斷交的布吉納法索，GDP為1855億美元，則僅次於先前斷交的多明尼加2550億美；而瓜國更是在現存的12個邦交國中，人口數最多，GDP最高，也是我輸出金額最高的國家，不論是過去或現在，都佔有相當重要的地位，甚至可說是目前最大的邦交國。

▲我國邦交國數量目前縮減到12國。（圖／記者黃國霖攝）

▲我國邦交國數量目前縮減到12國。（圖／記者黃國霖攝）

江啟臣示警，過去蔡政府側重與「理念相近國家」之實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立「民主同盟」，但面對中國大陸的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認中華民國主權，在國際上能為發聲的邦交國，試圖壓縮我國際空間與聲量，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當邦交國只剩個位數時，恐會成為國際上的「外交孤兒」，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。

他最後也呼籲，外交無假期，執政者千萬不能讓中華民國消失於國際社會之中，也要善盡區域穩定的國際責任。

ET快訊
台糖瘦肉精風波！各縣市85件肉品新送檢結果出爐
快把握！過了今年「大年三十」消失5年
快訊／王必勝又發聲了！　再質疑台中市府
快訊／福島第一核電廠5.5噸核污染水外洩　東電緊急回應
高端疫苗1月營收開出　年增「999999.99％」大魔王數值
江啟臣驚吐2國也不保　我友邦「退群率」達45.5%！
ONE BOY撤大型廣告爆「財務危機」？董事長：行銷策略改變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轉投他黨？王婉諭斷言不可能　「會用二次創黨精神重新打造時力」

我友邦「退群率」達45.5%！江啟臣驚吐2國也不保：恐成為國際孤兒

食藥署打臉王必勝　周玉蔻：他發言政治色彩較濃厚，自然會被批判

分析／顧食安不甩王必勝諷作秀　盧秀燕以靜制動鞏固政治未來

蔡壁如獲盧秀燕延攬擔任顧問　台中市府回應：定期人事調整

瘦肉精風波延燒　許淑華：民生問題勿政治操作

赴陸團突喊卡！陸委會：對岸製造事端「我方良善提議無法推動」

確定了！蔡壁如獲盧秀燕延攬　2／15就任台中市市政顧問

20選9！王婉諭、王寶萱投入時力決策委員改選　19日結果出爐

病重嬤硬撐投票後離世　賴清德：民進黨言行都要對得起人民

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

原民男練打擊揮棒全落空！　喝了「米酒」竟百發百中XD

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

轉投他黨？王婉諭斷言不可能　「會用二次創黨精神重新打造時力」

我友邦「退群率」達45.5%！江啟臣驚吐2國也不保：恐成為國際孤兒

食藥署打臉王必勝　周玉蔻：他發言政治色彩較濃厚，自然會被批判

分析／顧食安不甩王必勝諷作秀　盧秀燕以靜制動鞏固政治未來

蔡壁如獲盧秀燕延攬擔任顧問　台中市府回應：定期人事調整

瘦肉精風波延燒　許淑華：民生問題勿政治操作

赴陸團突喊卡！陸委會：對岸製造事端「我方良善提議無法推動」

確定了！蔡壁如獲盧秀燕延攬　2／15就任台中市市政顧問

20選9！王婉諭、王寶萱投入時力決策委員改選　19日結果出爐

病重嬤硬撐投票後離世　賴清德：民進黨言行都要對得起人民

農曆年假限定　桃園威天宮開放摸關刀摸官印轉運龍銀拜關公

勞工朋友安心過年！　桃竹苗分署「僱用安定措施」薪資補貼入帳

春節連假預估四波車潮　北分局轄管省道疏運措施報你知

春節遊！持TPASS、雙北敬老愛心卡　搭桃捷暢遊北北桃

春節好運到　來桃園「馬村」集章換紅包袋抽好禮！

春節連假親子遊好趣處　Xpark賞畫賞龍接好運還有海獅提燈籠

春節連假出勤　桃園勞動局「工資給付權益」報您知

南消東門義消中隊雲梯救災教育訓練　讓救災技能更上層樓

瑞典電動轎跑「Polestar 4」前進澳洲市場！最快8月展開交車

赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝　

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

民眾黨團要王必勝下台

赴陸旅遊團停招　賴清德：遺憾中國未釋善意

花蓮某高中女教師涉多次性侵未成年學生遭解聘　監院展開調查

蔡壁如2／15就任台中市市政顧問

食藥署確定檢出瘦肉精！　徐巧芯怒：王必勝應立刻下台

快訊／3百多件台糖肉片僅1件檢出瘦肉精　食安辦曝4可能污染源

傅崐萁嗆「讓政府找不到人當部長」　綠委：下架民進黨換來54席傅崐萁

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

藍委批陳亭妃「要台糖提告」護航廠商　陳還原說法：請搞清楚再罵人

肉片驗出一盒含瘦肉精「是否開罰」　曾文生怒：你是台糖會服氣嗎？

第二波黨務人事！　何博文、翁世豪接綠副秘

王必勝遭打臉　周玉蔻：發言政治色彩濃厚自然被批判

病重嬤硬撐投票後離世　賴清德感謝

更多熱門

相關新聞

華郵：北京目光轉向太平洋3友邦

華郵：北京目光轉向太平洋3友邦

南太平洋友邦吐瓦魯新出爐的國會將在近日開議，議員們將做出2項影響深遠的決定，其決策效應不僅會擴及整個太平洋區域，甚至會波及遠在萬里之外的華府。

陸喊話台灣友邦：儘早回到一中國際大家庭

陸喊話台灣友邦：儘早回到一中國際大家庭

吐瓦魯大選今揭曉　這16人牽動台灣邦交

吐瓦魯大選今揭曉　這16人牽動台灣邦交

吐瓦魯財長：大選後將重新審視與台邦交關係

吐瓦魯財長：大選後將重新審視與台邦交關係

邦交國再掉　賴總統罵中共就好？

邦交國再掉　賴總統罵中共就好？

關鍵字：

中國影響力斷交潮台灣外交邦交國國際地位

讀者迴響

熱門新聞

PEETA葛格宣布離婚！

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

國巨員工不滿賺逾百億年終僅1個月　公司：依發放政策及績效計算

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

更多

最夯影音

更多
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

原民男練打擊揮棒全落空！　喝了「米酒」竟百發百中XD

原民男練打擊揮棒全落空！　喝了「米酒」竟百發百中XD

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面