挖走諾魯還不夠！陸喊話台灣友邦：儘早回到「一中國際大家庭」

▲中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署建交公報。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國與諾魯24日正式建交，中國外交部發言人汪文斌26日表示，敦促極少數仍與台灣保持所謂「邦交」的國家順應時代潮流，儘早回到堅持一個中國原則的國際大家庭。

中國外交部26日下午舉辦例行記者會，有外媒記者提問，台灣官員稱，大陸處心積慮謀奪台灣邦交國，不排除利用吐瓦魯的選舉來操弄議題，影響特定候選人。對此，汪文斌回應，中國和諾魯復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

汪文斌強調，「國際社會堅持一個中國原則的大家庭還將不斷壯大，這一點不會因為『台獨』及其背後勢力的意志為轉移，也不會因為民進黨當局說三道四而能改變。」

汪文斌還說，「我們敦促極少數仍與台灣保持所謂邦交的國家順應時代潮流，儘早回到堅持一個中國原則的國際大家庭中來。」

事實上，汪文斌在24日的例行記者會上就有過相關發言，他當時說，現在還有極少數國家與台灣保持所謂的「邦交關係」，呼籲這些國家認清歷史潮流，把握歷史性機遇，站在國際社會一邊，站在國際正義一邊，站在歷史正確一邊，「友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上，翻開與這些國家關係新的一頁。」