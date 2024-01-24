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吐瓦魯財長：26日大選後將「重新審視」與台灣邦交關係

▲▼吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）。（圖／路透）

▲吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，本周五大選結束後有可能重新考慮與台灣的邦交關係。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣友邦、太平洋島國吐瓦魯即將在26日舉行全國大選，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透社表示，吐瓦魯希望在大選後重新審視與台灣的外交關係。路透社指出，潘恩紐的言論是首次有吐瓦魯議員表明，該國有可能放棄自1979年以來對台灣的外交承認，轉而支持北京。

據路透社24日報導，這個擁有1.12萬人口的環礁國家將於26日舉行全國大選，該國沒有政黨，選民將在8個選區中各選出2名國會議員。現任議員兼財長潘恩紐作為努庫萊萊島（Nukulaelae）選區僅有的2名候選人之一，預計將當選新屆國會中的一個席位。

▲▼ 吐瓦魯的位置在澳洲與夏威夷之間，由9個島嶼組成，是世界上最容易受到氣候變遷影響的國家之一。（圖／路透）

▲吐瓦魯的位置在澳洲與夏威夷之間，由9個島嶼組成，是世界上最容易受到氣候變遷影響的國家之一。（圖／路透）

潘恩紐表示，吐瓦魯與台灣的關係，還有和澳洲達成的安全與移民協議，有議員們感到擔憂，並且「需要在新一屆國會中進行辯論與重新審視」。他在給路透社的一份聲明中提到，「台灣與中國議題對於任何政府來說都是一個有爭議的議題，特別是在大選過後。毫無疑問地，這將再次成為選後辯論的焦點，新政府需要對此表明立場。」

報導稱，在南太平洋島國諾魯15日與台灣斷交後，吐瓦魯是台灣在太平洋僅存的3個邦交國之一。潘恩紐說，「這將取決於哪個夥伴國能夠回應與支持吐瓦魯發展的優先重點與期望。」他補充，選民們希望國際社會能在氣候變遷與發展方面提供吐瓦魯更多財政支援，生活成本的上漲需要下屆政府解決，人民想要看到公共醫療標準大幅改善。

▲▼總統蔡英文拜訪吐瓦魯。（圖／採訪團提供）

▲總統蔡英文2017年11月曾拜訪太平洋友邦吐瓦魯。（資料照／採訪團提供）

據報導，諾魯在中國港灣工程（China Harbour Engineering Company）建造了一個港口計畫後決定與台灣斷交並轉向北京，顯示了中國基礎建設在提升北京在太平洋影響力方面發揮作用。吐瓦魯2019年曾拒絕了中國提出建造人工島嶼以換取邦交的提議，但現今在選舉前的過渡期，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）並未回覆路透社的置評請求。

台灣外交部先前聲明，多名吐瓦魯官員與政界人士對1月稍早台灣選舉結果表達祝賀，並「重申了他們繼續堅定捍衛兩國友誼的立場」。

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