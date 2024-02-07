新北市府推跨域培訓　侯友宜：打造專業市政人才

▲新北市長侯友宜 。（圖／資料照／記者崔至雲攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（7日）主持市政會議，人事處以「凝聚人 做好事」進行專題報告。面對整體就業環境普遍人才欠缺現象，侯友宜強調，應加強跨域人才培訓，增進不同單位互相理解，提供適才適所的友善職場環境，凝聚各機關全力做好市政服務。

侯友宜表示，整體就業環境受少子化影響，公務體系也出現人才斷層風險，因此各單位主管應更重視人才拔擢機會的公平性，積極激勵士氣提高團隊向心力。「有斜槓青年，當然也可以有斜槓公務人員」，侯友宜強調，除了人事處已創建的跨域及績優人才資料庫，也應建立人才交流平台，培養個人多元化經歷及專業。

新北市府為提供優質職場環境，辦理多場主管研習及儲訓，透過獎勵及康輔活動競賽凝聚士氣，並且為員工家庭生活照護提供輔助資源，讓同仁得以無後顧之憂。侯友宜表示，打造安心就業環境、體諒同仁家庭照顧需求，才能更加凝聚團隊提升向心力。

春節將至，侯友宜提醒市府團隊持續加強整備工作，新北市157家合約醫療院所持續提供疫苗接種服務；除夕至初三期間，急救責任醫院分別開設部分門診，詳細就醫資訊可至健保署或衛生局網站查詢，也請市民勤洗手、戴口罩、接種疫苗，提升個人防護量能。此外，各大交通樞紐及人潮眾多的觀光景區，將強化治安維護及車流控管，侯友宜並責成各單位春節期間堅守崗位，讓市民平安快樂過好年。