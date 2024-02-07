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請假提早返鄉！北部國道開始塞了「1路段紫爆」　交通量多1成

▲▼春節連假前一天下午已出現提早請假返銷車潮。（圖／高速公路即時路況）

▲春節連假前一天下午已出現提早請假返鄉車潮。（圖／高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

春節提早返鄉車潮湧現，國1南下桃園、新竹，國3南下三鶯到大溪等路段已出現塞車，其中國1中壢轉接道南下路段一度紫爆，時速僅10多公里。高公局表示，今下午已有請假提早返鄉車流，將比平常多1成，晚間6時後紓解。

國道出現首波春節返鄉車潮，下午1時半過後，國1南下桃園機場系統到中壢轉接道、湖口到新竹，國3南下土城到樹林、三鶯到大溪、新竹系統到茄苳等路段已出現塞車。其中國1中壢轉接道南下路段壅塞紫爆，時速僅10多公里。

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高公局交管組科長蔡明哲表示，今天預估下午2點左右到6點就會返鄉車流湧現，其中新竹路段較壅塞，預料晚間6點後會紓解，今天交通量估計有105百萬車公里，比平常假期前一天多1成，偏向返鄉和下班車流，不少民眾在春節連假前一天請半天提早出發，今天上午車流正常。

明天(8日)小年夜登場，高公局預測國道將有5大易塞地雷路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南下土城-關西、快官-霧峰，以及國5南下南港系統-頭城，其中國5南下車潮將自上午7點就出現，恐連塞9小時到下午4點後紓解。

▲▼春節連假前一天下午已出現提早請假返銷車潮。（圖／高速公路即時路況）

▲春節連假前一天下午已出現提早請假返鄉車潮。（圖／高速公路即時路況）

蔡明哲表示，春節連假首日小年夜交通量落在107百萬公里，以南向為主，新竹周邊路段較壅塞，主要是道路瓶頸的關係，預估下午3點後車流紓解；整體來說，除夕之前，單日交通量約在100到110百萬公里之間，都還不是南下最塞時刻。

蔡明哲表示，初一預料會出現走春出遊、拜年、廟裡祈福等車流，國道交通量上看122百萬車公里，尤其往國五，初一是國5南下車潮下最大量的一天，不少車流會往花東。

不過南下最塞的一天將出現在初二，蔡明哲表示，初二回娘家是南下交通量最大的一天，且集中在上午和中午之前，預估下午2點後可恢復正常。

此外，初二和初三單日交通量皆上看135百萬車公里，為春節雙向交通量最高峰的兩天，蔡明哲表示，初三除了會有旅遊車潮外，中午以後也會有第一波北返車潮，另初四則是北上最大量的一天，初五為北上最好走的一天，因此建議民眾收假北返可避開初三、初四，延後到初五凌晨或上午出發，避開塞車尖峰。

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