小年夜返鄉！國道5大易塞路段出爐　國5恐連塞9小時

▲小年夜國道將有5大易塞路段。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

春節連假明天小年夜(8日)登場，今(7日)下午國道湧現首波返鄉車潮，明天預期還有一波返鄉車流，高公局預判，國道明會有5處易塞路段，呼籲南下改下午再出發。

今天為春節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午14時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1湖口至新竹系統，國3鶯歌系統至大溪、台北都會區路段等。截至17時，國道交通量為72百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。

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明天小年夜國道將有一波南下車流，高公局表示，明天為春節連續假期首日，預估國道交通量為107百萬車公里，為年平均平日 1.2倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局預判，明日易塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。其中國5南下車潮將自上午7時後就出現，預計下午4時後才紓解，國5南下可能連堵9小時。

高公局建議，南下用路人，可儘量於下午時段出發，避開塞車尖峰，節省寶貴時間。

明天小年夜的國道疏導措施包括單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。