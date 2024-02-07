因應春節連假市區停車需求　台東開放2停車場供免費使用

▲因應春節連假市區停車需求，台東縣政府開放停車場供民眾免費使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

春節連假台東市區交通需求量增加，台東縣政府將於春節期間提供便民服務措施，開放縣府第一停車場(台東縣政府後方停車場)及第二停車場(縣長公館旁停車場)，計汽車80格、機車250格，讓民眾停放車輛，減少道路停車負荷。

台東縣政府表示，113年春節7天連假預估來東車流將逾43萬輛次，由於台東市區現有道路停車空間有限，警察局日前召開113年春節交通疏導管制工作協調會，縣府各單位協調開放公有空地等閒置空間，規劃臨時停車區，供外來遊客或購買年貨鄉親停車使用，以紓解道路停車壓力。

台東縣政府說明，將自8日至14日每日上午7時至22時，開放縣府後方第一停車場汽車停車50格(含身心障礙車位2格、孕婦兒童專用停車位3格及機車停車位250格)；第二停車場汽車停車位30格(含孕婦兒童專用停車位1格)，免費供民眾及外來遊客停車，紓解道路停車壓力。民眾可由博愛路362巷與五權路交叉口處之分隔島，遵循交通標誌進入縣府後方停車，減少尋找停車位時間。

台東縣政府警察局將於7至9日上午6時至下午18時，於台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段實施道路管制，雙邊禁止小型車以上停車及進入，但機車可進入依序停放，為因應家樂福、全聯大賣場購物人潮，中山路296巷（中山路至五權街）亦實施交通管制，允許車輛由五權街及博愛路方向駛入並往中山路駛離，但禁止小型車以上車輛由中山路轉入中山路296巷，避免引起交通壅塞，提醒往返市區民眾出門前留意管制區域。