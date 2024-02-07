　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

因應春節連假市區停車需求　台東開放2停車場供免費使用

▲因應春節連假市區停車需求，台東縣政府開放停車場供民眾免費使用（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲因應春節連假市區停車需求，台東縣政府開放停車場供民眾免費使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

春節連假台東市區交通需求量增加，台東縣政府將於春節期間提供便民服務措施，開放縣府第一停車場(台東縣政府後方停車場)及第二停車場(縣長公館旁停車場)，計汽車80格、機車250格，讓民眾停放車輛，減少道路停車負荷。

台東縣政府表示，113年春節7天連假預估來東車流將逾43萬輛次，由於台東市區現有道路停車空間有限，警察局日前召開113年春節交通疏導管制工作協調會，縣府各單位協調開放公有空地等閒置空間，規劃臨時停車區，供外來遊客或購買年貨鄉親停車使用，以紓解道路停車壓力。

▲因應春節連假市區停車需求，台東縣政府開放停車場供民眾免費使用（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府說明，將自8日至14日每日上午7時至22時，開放縣府後方第一停車場汽車停車50格(含身心障礙車位2格、孕婦兒童專用停車位3格及機車停車位250格)；第二停車場汽車停車位30格(含孕婦兒童專用停車位1格)，免費供民眾及外來遊客停車，紓解道路停車壓力。民眾可由博愛路362巷與五權路交叉口處之分隔島，遵循交通標誌進入縣府後方停車，減少尋找停車位時間。

台東縣政府警察局將於7至9日上午6時至下午18時，於台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段實施道路管制，雙邊禁止小型車以上停車及進入，但機車可進入依序停放，為因應家樂福、全聯大賣場購物人潮，中山路296巷（中山路至五權街）亦實施交通管制，允許車輛由五權街及博愛路方向駛入並往中山路駛離，但禁止小型車以上車輛由中山路轉入中山路296巷，避免引起交通壅塞，提醒往返市區民眾出門前留意管制區域。

ET快訊
快訊／觀光署重大宣布　赴陸旅行團即起停招
快訊／雨來了！1地大雨特報　入夜後再擴大
快訊／棒球教練驚爆性侵6球員！　
首張1200萬刮到了！　他當場嚇傻：有沒有看錯
又有人回台被罰20萬！　5物品別再帶
和家人出國玩　王必勝再質疑：為何僅台中這包肉驗出
母植物人、父罹腦瘤　16歲兒休學扛龐大醫藥費
21歲兒打陳沂　媽媽出面：他很乖會顧店
連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身　女兒感動送飛吻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

春節搭小黃車資加成　屏東監理站:不跳表罰9000元

因應春節連假市區停車需求　台東開放2停車場供免費使用

愛車爆胎深夜「機車道龜速慢行」　警巡邏聯手熱心老闆解圍

台南9路段試辦不強制機車左轉無明顯事故　將擴大試辦行政區

桃園80歲男獨力照顧臥病兄「撿回收維生」　 大園警年節前夕送暖

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

武陵場櫻花季2／8開跑 和平警分局設置機動派出所

嘉義醫院新春揮毫　搭配衛教闖關迎新年

夾不到心愛存錢筒竟下手行竊 男犯案後洗車遭南警逮獲送辦

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

春節搭小黃車資加成　屏東監理站:不跳表罰9000元

因應春節連假市區停車需求　台東開放2停車場供免費使用

愛車爆胎深夜「機車道龜速慢行」　警巡邏聯手熱心老闆解圍

台南9路段試辦不強制機車左轉無明顯事故　將擴大試辦行政區

桃園80歲男獨力照顧臥病兄「撿回收維生」　 大園警年節前夕送暖

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

武陵場櫻花季2／8開跑 和平警分局設置機動派出所

嘉義醫院新春揮毫　搭配衛教闖關迎新年

夾不到心愛存錢筒竟下手行竊 男犯案後洗車遭南警逮獲送辦

勞動部護勞工過好年　薪資差額補貼金春節前已入帳

雙動力、3車型！MINI新一代Cooper汽油版亮相　台灣還要再等等　

智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

混到進口豬驗出西布特羅？　農業部：國外都用萊克多巴胺

曹佑寧看Dcard留言笑吐「真的滿黑暗」　想法高EQ：有討論總比沒有好

蔬菜要多吃！日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康

Gogolook元月營收年增44% 　今年目標獲利倍數成長

台慶不動產桃竹苗尾牙　陳勢安現身氣勢如虹

觀光署宣布赴陸旅行團即起停招！反制M503航路變更　6月起禁出團

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

陳致中假釋通過出獄了！

春節不打烊　桃園兩大漁港魚貨足景點美

春節南警整理交通狀況報乎你知

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵

桃榮分享軟質美食　長輩共享年節美味

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁

2024桃園燈會搭接駁車　送限量小提燈、抽黃金

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

觀音亭街興尊宮一甲子來沒送神問事至年底

除夕到初四台中路邊停車不收費

桃園馬村設計實驗室　即起迄3/3日成果展

更多熱門

相關新聞

請假提早返鄉！北部國道開始塞了「1路段紫爆」　交通量多1成

請假提早返鄉！北部國道開始塞了「1路段紫爆」　交通量多1成

春節提早返鄉車潮湧現，國1南下桃園、新竹，國3南下三鶯到大溪等路段已出現塞車，其中國1中壢轉接道南下路段一度紫爆，時速僅10多公里。高公局表示，今下午已有請假提早返鄉車流，將比平常多1成，晚間6時後紓解。

感冒精神不濟！台東夫妻撞護欄翻車

感冒精神不濟！台東夫妻撞護欄翻車

春節購物大採買　台東警防搶防竊守荷包

春節購物大採買　台東警防搶防竊守荷包

鹿野警長揮毫贈春聯年味十足

鹿野警長揮毫贈春聯年味十足

關鍵字：

春節停車場台東

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

薇姿驚傳撤台！5月關閉零售點

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面