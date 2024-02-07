瘦肉精檢體已被污染？　食藥署：我們沒有排除

▲行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

食藥署與台中市政府複驗台糖梅花豬肉片，都檢出微量的瘦肉精西布特羅，行政院7日下午召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，針對檢體是否有被汙染？行政院食安辦公視主任許輔表示，「我們沒有排除」，但會請專家組成委員會後去調查和了解，希望可以進一步釐清和更清楚。

食藥署長吳秀梅說，依照《食安法》第39條，不管哪個單位檢驗出來，檢驗出來後要保留15天讓業者能提出複驗，「其實這整個程序是還沒走完的」，如果地方衛生局急著公佈，這樣的執行就要判斷依據是什麼，是毒性很高？濃度很高？但台中市衛生局就直接宣布。

吳秀梅提到，當時有跟台中市政府提到一個邏輯，西布特羅的藥品在台灣沒有使用，只有在台中這件樣品有檢出，是不是要再找一下原因？到目前為止所有可能都沒辦法排除，會不會是摸到髒東西導致污染？當時有跟台中市政府提到，但最後中市府仍決意要發布，「不是程序有問題，相關的程序應該是正確的」。

至於是否仍懷疑檢體已經被污染了？吳秀梅說，這樣的檢體是由台中市衛生局同仁親自送到食藥署，當下就有拍照，就是一個夾鏈袋裝的，台中市衛生局食安處把剩餘檢體分成兩份，一份給食藥署，也就是說是原來檢驗的檢體，就是以這樣的包裝過來，「沒有完整包裝，因為是剩餘檢體」。

許輔補充，實驗室收到採樣檢體，從拆封到均值處理才會產生這樣的樣品，這不是最原始的方式。是否已經排除檢體受污染的風險？許輔說，儀器檢測是在前處理製備完整後才會上機器，現在驗證的是檢體之後的後半段，「我們沒有排除，但也很客觀希望由專家組成委員會後去調查了解」。