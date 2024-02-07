王必勝不認被打臉！　蔣萬安要中央快解決：不是讓吹哨者噤聲

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

食藥署今（7）日確認台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」檢出瘦肉精「西布特羅」，讓連日發文抨擊的衛福部次長王必勝被打臉，不過人在國外休假的王強調，「不是打臉不打臉的問題」，目前是單一個案。對此，台北市長蔣萬安表示，面對問題應解決問題，不是解決提出問題的人，不是讓吹哨者噤聲，中央應儘速對外說明。

對於食藥署的報告打臉王必勝，藍營立委也要求王必勝道歉和下台。王在臉書寫道「食藥署驗的是台中市政府提供的肉品樣本，也就是目前全台灣唯一一包有驗出西布特羅的肉，這包肉先前也被台中市政府驗了20幾次，只剩最後這些。」

他說，目前的結果只顯示這包肉有跟台中公佈的一樣有驗出微量，其他從源頭到同批到抽驗的將近300件都沒有驗出。所以現在應該是沒有系統性的問題，這是一個單一事件，應該繼續探討原因。為何只有台中市政府這包肉有驗出？ 檢體的污染無法排除。

對於王必勝似乎不認為他有錯，蔣萬安說，面對問題還是要解決問題，不是解決提出問題的人，所以一開始聽到哨音要解決，不是讓吹哨者噤聲，中央還是要對外說明。

蔣萬安也說，相信新國會一定會發揮會監督力量，台北市也會依照衛生局程序，待結果出來後會對外說明。

