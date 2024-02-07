肉片驗出一盒含瘦肉精「是否開罰」　曾文生怒：你是台糖會服氣嗎？

▲行政院召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」，但行政院食安辦檢驗同批300多件肉品皆未驗出，台中市食安處6日啟動複驗，今公布結果，該樣本確實含有0.001ppm的西布特羅。媒體詢問是否對台糖開罰？經濟部次長曾文生回應，這是罕見的藥品，且幾乎是檢測臨界值的存在、只存在單一一盒肉中，同一批號檢測都是陰性，若你是廠商被罰會不會服氣？

針對瘦肉精「西布特羅」風波，行政院下午召開記者會說明，有媒體詢問，是否對台糖開罰？食藥署長吳秀梅表示，依照食安法，若是有違規，台中市衛生局要有相關裁量，依照食安法第44條，若確實含有禁用藥品，可以有適當裁罰。

經濟部次長曾文生表示，這是罕見的藥品，不是一般藥用的藥品，是一個極低濃度、幾乎是檢測臨界值的存在，且只存在單一一盒肉中，同一批號檢測都是陰性，若你是廠商被罰會不會服氣？大家可以想一想，經濟部是國營事業主管機關，若要做處分，應該要有更紮實的證據。

曾文生指出，希望食安有嚴格的標準，但檢測相關程序、執法過程是不是能夠更嚴謹？讓大眾得到正確的資訊跟判斷基礎。

農業部回應，這個產品有取得CAS跟產銷履歷驗證，若有違反規定就依法處理，最嚴重會終止驗證。