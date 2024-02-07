勞動部護勞工過好年　薪資差額補貼金春節前已入帳

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，積極辦理申請件之審查，並以速審速撥方式，已於春節前將「僱用安定措施」薪資差額補貼金撥款至勞工帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部2024年1月1日啟動「僱用安定措施」，協助減班休息7行業之事業單位勞工維持生計、穩定就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為使這些勞工於春節前收到薪資差額補貼金，積極辦理申請件之審查，並以速審速撥方式，已於春節前將「僱用安定措施」薪資差額補貼金撥款至勞工帳戶，讓勞工朋友過好年。

因應景氣影響衝擊勞工及企業的生計和營收，勞動部自元旦起公告「僱用安定措施」，針對橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業（不含住宿業），只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依勞工減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額之50％，按月補貼減班休息勞工，每月最高可補助9200元，最長可以補助6個月，最高每人可補貼55200元，實施期間為2024年1月1日至6月30日。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，雲嘉南轄區統計2024年1月符合「僱用安定措施」公告7行業，其減班休息事業單位共有34家、1070人，因適逢春節將近，為讓轄區減班事業單位勞工過好年，雲嘉南分署積極辦理「僱用安定措施」薪資補貼申請件審查，將2月4日前甫受理之申請件，已全數完成審查並於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。

劉邦棟更進一步提醒，符合勞動部公告「僱用安定措施」之事業單位勞工，請於減班休息滿30日之次日起90天內，填妥申請書及檢附相關文件向工作所在地之轄區分署(就業中心)申請，或至「台灣就業通」網站專區線上申請；若有相關疑問，亦可撥打免付費客服專線0800-777888，或向雲嘉南分署06-6985945轉1699及轄區各就業中心洽詢。