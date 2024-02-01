深化企業法紀觀念　勞動部雲嘉南分署廉政宣導

▲勞動部雲嘉南分署在嘉南藥理大學舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近80位企業單位代表到場聆聽計畫申請內容，同時宣導政府廉能政策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署1日在嘉南藥理大學舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近80位企業單位代表到場聆聽計畫申請內容，同時為強化私部門反貪腐工作，宣導政府廉能政策，也邀請台南地檢署檢察官蔡佰達主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由檢察官輕鬆、活潑方式分享「圖利與便民」等刑事法律觀念，與會人員受益良多。

蔡佰達檢察官以企業誠信、企業倫理的重要性為出發點，結合熱門時事議題及司法案例，說明企業辦訓過程容易觸犯的違法態樣，以及企業違反誠信、倫理可能涉及的刑事責任，避免承辦人員重蹈同樣的疏失。他進一步指出，企業在追求利潤同時，也應落實誠信經營的原則及建立法遵制度，並強化企業社會責任，現場還提供有獎徵答活動，氣氛熱烈。

此次活動雲嘉南分署技正楊慶元也出席致詞，他強調分署去年「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」、「小型企業人力提升計畫」等3項計畫補助企業辦理員工在職訓練共超過6100門課程，此次說明會宣導主要是提醒企業在辦訓時應注意事項，同時導正觀念，避免單位因行政程序與經費核銷規定不了解或不知道而觸法，進而提升企業法律素養，協助建立企業倫理規範，強化公司治理。

為強化企業競爭力，提升員工職能，勞動部上述3項企業培訓人才補助措施，今年已開始受理申請，「企業人力資源提升計畫」補助事業單位辦理在職勞工訓練費用，依申請計畫型別不同，最高可獲200萬元訓練補助；而「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」則針對受貿易自由化影響產業，補助產業員工訓練費用，依計畫型別，最高可補助350萬元。

另50人以下的企業則可申請「小型企業人力提升計畫」，此計畫有輔導顧問到場服務，從企業需求角度為員工開辦客製化訓練課程，訓練費用政府全額補助，廠商可依需求辦理員工在職訓練，歡迎有興趣企業申請。詳情可上https://onjobtraining.wda.gov.tw網站查詢，或撥06-6985945轉1799洽詢。