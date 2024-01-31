　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部讓勞工穩定就業過好年！　薪資差額補貼金春節前入帳

▲雲嘉南分署協助勞工申請「僱用安定措施」，讓薪資差額補貼金可於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署協助勞工申請「僱用安定措施」，讓薪資差額補貼金可於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部1月1日啟動「僱用安定措施」，協助減班休息7行業之事業單位勞工維持生計、穩定就業，勞動力發展署雲嘉南分署為使這些勞工於春節前收到薪資差額補貼金，主動宣導及聯繫事業單位，並至事業單位說明及協助收件，便利勞工於春節前領到「僱用安定措施」薪資差額補貼金，讓勞工朋友過好年。

▲雲嘉南分署協助勞工申請「僱用安定措施」，讓薪資差額補貼金可於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因應景氣影響衝擊勞工及企業的生計和營收，勞動部自元旦起公告「僱用安定措施」，針對橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業（不含住宿業），只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依勞工減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額之50％，按月補貼減班休息勞工，每月最高補助9200元，最長可以補助6個月，最高每人可補貼5萬5200元，實施期間為2024年1月1日至2024年6月30日。

▲雲嘉南分署協助勞工申請「僱用安定措施」，讓薪資差額補貼金可於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南轄區統計2024年1月符合「僱用安定措施」公告7行業，其減班休息事業單位共有32家、804人，因適逢春節將近，為讓轄區減班事業單位勞工過好年，雲嘉南分署自公告日後陸續主動向轄區減班事業單位進行聯繫，並積極宣導相關「僱用安定措施」薪資補貼之申請及補貼方式，更安排專人至事業單位協助減班休息勞工填寫申請文件及收件，以最便捷及迅速方式，協助申請「僱用安定措施」之勞工朋友，薪資差額補貼金可於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。

▲雲嘉南分署協助勞工申請「僱用安定措施」，讓薪資差額補貼金可於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步提醒，符合勞動部公告「僱用安定措施」之事業單位勞工，請於減班休息滿30日之次日起90天內，填妥申請書及檢附相關文件向工作所在地之轄區分署(就業中心)申請，或至「台灣就業通」網站專區線上申請；若有相關疑問，亦可撥打免付費客服專線0800-777888，或洽詢雲嘉南分署06-6985945#1699及轄區各就業中心。

ET快訊
「生鮮先生」過期品改日期　老闆背景超硬：爸當過立委、兄是議員
不只房間沒整理！　高嘉瑜再爆「12年沒好好洗過車」
快訊／雪碧真的提告了！　按鈴控Toyz
柴犬「連汪9聲」！　新北男刮中100萬大紅包
這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」　網嚇：容易砸手機
斬首親爸「提頭顱拍片」上傳YouTube！　美32歲男被捕
獨／砰！上班途中「車窗破裂」　竟是子彈射進駕駛座
韓江配不穩？　傳4藍委跑票「身分線索曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市重視酒駕防制　連3年獲警政署考評六都第一

嘉義縣義竹公共托育家園開放報名　 2月正式收托

嘉義市民接種新冠XBB疫苗可獲200元禮券　30人以上有到點服務

黃敏惠變身總鋪師推在地年貨　消費滿額抽再衝買氣

黃敏惠視察嘉菸、劉厝公園　人文視野檢視工程品質

龍來台南龍平安　南消五大隊加強春節安檢強度

春節7天連續假！雲嘉南96代檢廠暫停服務　提前驗車免受罰

縣道164進行人本路廊整合計畫　嘉義民雄至新港道路大翻新

勞動部讓勞工穩定就業過好年！　薪資差額補貼金春節前入帳

金馬導演陳玉勳新片「大濛」嘉義取景　翁章梁備美食暖心探班

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

台南市重視酒駕防制　連3年獲警政署考評六都第一

嘉義縣義竹公共托育家園開放報名　 2月正式收托

嘉義市民接種新冠XBB疫苗可獲200元禮券　30人以上有到點服務

黃敏惠變身總鋪師推在地年貨　消費滿額抽再衝買氣

黃敏惠視察嘉菸、劉厝公園　人文視野檢視工程品質

龍來台南龍平安　南消五大隊加強春節安檢強度

春節7天連續假！雲嘉南96代檢廠暫停服務　提前驗車免受罰

縣道164進行人本路廊整合計畫　嘉義民雄至新港道路大翻新

勞動部讓勞工穩定就業過好年！　薪資差額補貼金春節前入帳

金馬導演陳玉勳新片「大濛」嘉義取景　翁章梁備美食暖心探班

KIRIN富士山麓Signature Blend黑感上市　格蘭利威200周年限定版再進化

客傳會再發聲！董事出面批網紅惡搞客家精神：沒人可輕率扭曲族群

吳尊曬杜拜旅遊照！留言區稱女兒「二老婆」　遭網砲轟：不噁心嗎

法巴：聯準會5月開始降息150碼　看好6大投資主題

他包2千壓歲錢給小孩「紅包卻被亂丟」！一票曝原因：拿到無感

首付68萬起入主「保辰一森園」大中科生活圈

陳哲遠心動「4千年一遇美女」鞠婧禕！讚共情：眼淚跟開了水龍頭一樣

Angelababy社群全面解封！陷Lisa「瘋馬秀」風波　遭封殺3個月

台南市重視酒駕防制　連3年獲警政署考評六都第一

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

地方熱門新聞

嘉義市區赫見8分鐘震撼煙火秀

嘉科園區銜接南科、中科發展動能

嘉縣推朴子阿叔戲劇美食熱點攻略

房客炊事不慎釀災房東恐遭罰3萬元

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

九華山地藏庵發放冬令救濟金

南消籲企業平日注重消防防災

娃娃機竊盜集團偷遍台南警逮5人

國一南向300.7公里發生5車追撞事故

移民署南投所辦活動　紓解受收容人思鄉情

台灣燈會安平燈區2月3日啟燈黃偉哲提前視察

讓市民安心過年台南執行多項利民措施

最美親子飯店打造24間風格不重複夢幻親子房

勞動部薪資差額補貼金春節前入帳

更多熱門

相關新聞

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

春節7天連假將至，高鐵加開461班次，預估2月11日初二到14日初五將是疏運尖峰；台鐵則加開256班次，運能提升6.5%。國內航空也開出2316架次，預估可疏運近20萬人；離島交通船也開出1182班，可疏運24萬人次。

過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝

走春來賞花　動物園花季活動登場

走春來賞花　動物園花季活動登場

變天倒數！專家曝未來天氣3重點　鋒面、冷氣團接力襲春節

變天倒數！專家曝未來天氣3重點　鋒面、冷氣團接力襲春節

關鍵字：

勞動部勞工薪資差額補貼春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面