印尼總統競選期倒數　3名候選人止戰避免負面看法

▲印尼總統大選3組候選人，由左至右分別為阿尼斯與其副手、普拉伯沃與其副手、甘查爾與其副手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者李宗憲雅加達6日專電

印尼14日將舉行總統大選，3名候選人選戰策略趨向保守，例如4日的總統辯論，3人不再脣槍舌戰，且均強調會納入對手的政見。分析指出，候選人意識到選前最後時刻若攻擊對手恐激發負面看法。

印尼14日舉行總統大選，為期75天的競選期剩不到1週，10日是競選期的最後1天，接著將進入為期3天的「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動。

3名候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）、甘查爾（Ganjar Pranowo）和阿尼斯（Anies Baswedan）最近一次同台是4日的總統辯論，3人態度溫和，策略趨向保守，與前2場氣氛緊張、多次激烈交鋒大不同。

4日的總統辯論聚焦教育、衛生健康和社會福利等問題，唯一比較激烈的交鋒是普拉伯沃的「免費午餐」政見與甘查爾的「免費網路」計畫，雖然2人彼此嘲諷對方政策，但普拉伯沃在總結時特別向另外2名候選人致歉，他指出，「過去的嚴厲言論只是為印尼人民的福祉，若有不滿，在此表示抱歉」。這與過去普拉伯沃積極捍衛自身立場的態度十分不同。

另外，3名候選人在許多政見上也表示同意彼此的觀點，甚至願意納入對手的好政見。

政治評論員阿貢（Agung Baskoro）今天向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，候選人清楚地意識到在距離選舉不到兩周的時間，打硬仗和做攻擊可能是雙刃劍，不一定有利選情。

據「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）的調查顯示，作為現任國防部長的總統候選人普拉伯沃，在第2場總統辯論中，他的軍事採購戰略被對手猛烈批評，但支持度仍不受影響，持續遙遙領先另外2名總統候選人。

阿貢指出，雖然唇槍舌戰的辯論能幫助高知識的選民做決定，但一場充滿攻擊的辯論，對教育程度較低或一般選民並不討喜，他說：「無論喜歡與否，我們有一批較為傳統的選民，他們認為激烈辯論不符合印尼的政治文化，他們傾向於建立和諧、一種共同努力的氛圍。」