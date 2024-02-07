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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／3百多件台糖梅花肉片僅1件檢出瘦肉精　食安辦曝4可能污染源

記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」，但行政院食安辦檢驗同批豬肉皆未驗出，台中市食安處實驗室6日啟動複驗過程，今公布結果，該樣本確實含有0.001ppm的西布特羅。食安辦7日指出，目前同批共330多件都是零檢出，只有台中這件極微量的單一檢體。至於污染源可能來自畜牧場、飼養場、屠宰場的分切或加工，也沒有排除是實驗室或是其他污染源。

▲▼行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）

食安辦解釋整起爭議過程，一月中的時候台中衛生局同仁在國軍福利站抽到台糖梅花肉片產品，2月2日時就發布說含有少見的「西布特羅」瘦肉精成分0.002ppm，他們做過多次檢驗，三樣品總共做六次都有發現，但三個檢體都有一些差距，上禮拜六衛福部就有發函請台中市府提供檢體，讓食藥署實驗室複驗。

食安辦指出，事前就希望提供原檢體，（該檢體）已經拆封且在台中實驗室處理過，食藥署也有說明，收到的不是很完整包裝，經過檢驗後含量為0.001ppm、同樣含有藥物，從行政院來看，儀器層級後面的檢驗沒有問題，跟院長提到的科學驗證、用數據說話，也表示行政院秉公處理，並未針對哪一縣市或案件有不一樣處理方式。

食安辦強調，上週五就啟動上游追查，推論各種污染源可能來源都沒有排除，有可能是從田間：畜牧場、飼養場，也有可能是屠宰場的分切或加工，當然也沒有排除是實驗室或是其他污染源。

食安辦表示，目前有298件，從飼料、毛髮到血液都是零檢出，各縣市衛生單位從市面採樣已經有68件、39件檢驗完畢也都是未檢出，總共330多件都是未檢出，只有台中這件極微量的單一檢體，整體系統面上還未受污染，但怎麼會有污染來源？還要深入追查，後續也要強化措施。
 

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