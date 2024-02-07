行政院將組專家小組會議　討論單一檢體檢出西布特羅原因

記者陳家祥／台北報導

台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，食藥署、台中市政府雙邊同步再次進行採驗，7日公布結果證實驗出微量「西布特羅」。行政院下午舉行記者會，食品安全辦公室主任許輔表示，經討論後會組織專家小組，針對檢驗的檢體驗出西布特羅，有哪些可能性會發生；衛福部次長周志浩說，已開始跟專家學者聯繫，如果時間足夠，會盡快召開專家會議。

▲行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）



許輔說，台中市政府3樣品做6次檢測都有檢出，上禮拜六衛福部就有發函請台中市政府提供檢體讓食藥署實驗室也共同複驗，但台中市政府已拆封了，在台中的實驗室就有處理過，收到的不是完整包裝。經檢驗後，含量是0.001，同樣含有西布特羅。

許輔強調，從行政院來看，確實證明，儀器層級的檢驗是沒有錯，用科學驗證數據的方式說話，也表示行政院秉公處理，沒有特別針對哪個縣市或案件有不同處理方式。

許輔說，從上禮拜五晚上看到新聞後，上游追查就啟動，禮拜天晚上農業部開的記者會就有報告過。推論整個污染源的可能來源都沒有排除，可能是從田間、畜牧場、飼養場來的，也有可能是屠宰場或後續分切加工時也有可能，也不排除是實驗室來的，甚至也有可能是有其他污染源。

許輔說，目前檢測298件從飼料、毛髮到血液都零檢出；後市場部分衛福部也開記者會，各縣市衛生單位從市面上採樣68件，已經檢驗出來結果有39件，新北、桃園、台中、高雄到宜蘭到目前都未檢出，還有29件再陸續檢驗中。

許輔強調，總共超過330件都是零檢出，只有一件，台中市的這一件是有極微量的單一檢體檢出。從行政院來看，還是認為，整體系統面沒有受到污染，至於怎麼會有污染來源必須深入追求、後續強化措施等，會一一說明。