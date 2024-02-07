混到進口豬驗出西布特羅？　農業部：國外都用萊克多巴胺

記者陳家祥／台北報導

食藥署與台中市政府雙邊同步複驗台糖梅花豬內片，7日公布結果證實驗出微量「西布特羅」。行政院下午舉行記者會，針對外界質疑是不是混到進口豬肉，農業部代理部長陳駿季說，國內進口豬肉是逐批檢驗是否含萊克多巴胺，且國外使用乙型受體素也是萊克多巴胺，不會使用西布特羅，因為非常貴，強調不是系統性問題。

▲行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）



陳駿季表示，農業部在2月2日台中市政府公布國產台糖豬肉檢出西布特羅後，同一時間也接到非常多國人對食安的疑慮，農業部非常重視，第一時間就要釐清，這樣的事件是系統性問題還是單一事件？所以第二天開始就追查所有台糖在南靖場的豬隻，同步檢出298件。

陳駿季指出，農業部在處理這樣的問題，確認是不是系統性使用乙型受體素，會從豬場、飼料再到肉品抽檢。針對豬有關的血清或毛髮，是分別採檢145件、109件；飼料部分有可能被污染，也針對南靖場的10個飼料樣本進行採樣。

陳駿季表示，台糖肉品分為2部分，一個是與台中市政府同個批次同天生產屠宰分切的品項，也同時採取同天生產的其他場產品，另外台糖也另外送了相關產品，也抽檢台糖委託的信功等相關檢體，初步算起來是298件，沒有任何一件含有西布特羅。

陳駿季說明，要回到主要同一批部分，豬來講，南靖場的這批豬肉從小豬養到成豬進到屠宰場，都是用同一批飼料同個豬場，如果是飼料有添加西布特羅，應該同一批產品都會被檢測出來。但陸續經由3個單位檢測7個樣品，都沒有檢出，只有台中市政府的樣品有檢出。

到底是不是普遍性現象，經過擴大清查結果，298件樣品來自不同地區的樣品，以農業部對產業的熟知度以及對業者了解，「案件不是系統性問題，是單一樣品檢體問題」，後續原因的釐清會有一些專家去處理，看是哪個階段被污染。

陳駿季強調，國內豬隻不會食用乙型受體素，而外界質疑是不是混到進口豬肉，國內進口豬肉是逐批檢驗，不含萊克多巴胺，且國外使用乙型受體素也是萊克多巴胺，不會使用西布特羅，因為非常貴，不是系統性問題。