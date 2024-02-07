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台中複驗台糖豬肉時間軸曝！11名成員「團進團出」...39hrs完成

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市政府日前抽檢冷凍肉品，其中台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標，昨（6）日台中市食安處實驗室啟動複驗過程。台中市政府今（7）日公布複驗結果，確認依舊含有0.002ppm的瘦肉精，並且公布複驗時間軸。

台中市食安處實驗室昨（6）日啟動複驗過程，其中中央派3位人員、2位專家委員、台糖公司代表1位，共6位來參與複驗，市府則出動2位技術人員、食安處長、副處長等，市府也邀請一位第三方公正的台中市專家也到場參與，現場共有11位人員共同參與，全程查看複驗過程，食安處也全程錄影，昨晚大家一起離開實驗室，採取團進團出方式。

▲▼ 台中市食安處長傅瓊慧。（圖／記者許權毅攝）

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▲台中市食安處長傅瓊慧公布複驗時間軸。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府今公布複驗結果，確認依舊含有0.002ppm的瘦肉精，台中食品藥物安全處傅瓊慧公布複驗時間軸，2月5日18時25分檢體送衛福部食藥署，2月6日9時00分由台中食安處複驗，2月6日19時00分發現初步訊號，2月7日9時30分判斷西布特羅檢出數值0.002ppm。

台中衛生局長曾梓展表示，食安處一年要抽驗的肉品類稽查，標章部分，去年做了1萬1027件，快篩就做了1715件，另外檢體帶回局內做進一步化驗，去年做833件，其中豬肉621件，牛肉212件，流程要花兩天時間，全部都沒有檢出異常，牛肉有微量合法的萊克多巴胺，衛服部每年也都會來認證。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲複驗時間軸。（圖／台中市政府提供）

食品藥物管理署指出，於2月5日下午接獲台中市食品藥物安全處表達台糖公司已向其申請複驗，並會將剩餘檢體之一部分送交食藥署檢驗之公函，同日下午6時30分收到該處專人送達之梅花肉片剩餘檢體，旋即以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm，該結果已回復台中食安處。

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