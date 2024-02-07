台糖豬驗出瘦肉精　賴士葆批民進黨：不應該政治操作

▲國民黨籍立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對瘦肉精爭議，台中市府今日召開記者會公布「台糖安心豚梅花肉片」的複驗結果，檢出應為零檢出的乙型受體素（俗稱瘦肉精）西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm；衛福部食藥署也在隨後發布新聞稿，確認檢出西布特羅0.001ppm。對此，國民黨立委賴士葆痛批，民進黨這次完全是選戰操作的模式，忘記選戰已經結束，這事關乎民眾生命健康的嚴肅問題，不應該政治操作。

賴士葆今日在臉書發文指出，回顧過去這幾天，台中市政府站在保護人民的健康，第一時間就公布檢驗結果，沒想到被中央政府和綠營交相指責撻伐，社會紛擾多日。如今真相大白，還給台中市政府一個公道，全國民眾和台中市政府都本者哀矜勿喜的心情面對。

賴士葆表示，台灣的民眾對於食安的疑慮其實已經很脆弱，不知道衛福部能不能藉著這件事情謙卑自省學習一個功課，應該以民眾的健康為最大的考量，不應該優先考量廠商的利益，蔡政府過去為了經貿外交利益而犧牲民眾的食安，讓美國萊豬以及日本的核災食品進口。

賴士葆透露，這次台中市政府公布台糖豬肉含瘦肉精，只因為中央沒有驗出瘦肉精，堅持官大學問大，質疑台中市政府的檢驗結果，指責不應該公布，民進黨甚至民粹動員養豬團體抗議，要求道歉，完全是選戰操作的模式，忘記選戰已經結束，這事關乎民眾生命健康的嚴肅問題，不應該政治操作。

賴士葆強調，科學就是要經得起不斷反覆的檢驗，會呈現理性客觀的結果，不是政治或是人手可以操弄。衛福部部長薛瑞元擔心台中市政府檢驗的過程出現人為因素的影響，這是擔心人為技術不足，還是有人蓄意摻入瘦肉精來製造驚恐？這幾天王必勝、陳駿季、王美花等人的發言，如今都打臉自己，要不要出來道歉？