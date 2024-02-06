春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

▲新北市長侯友宜6日主持新北市2月道安會報。（圖／新北市政府交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（6日）主持2月份道安大會時指出，農曆春節期間，巿境內占用道路施工工程將撤收退路於民，若有工區無法撤收，也請務必加強查工區圍籬及夜間照明設備，讓市民安全安心歡度春節假期。

侯友宜並表示，新北市在2023年度執行行人優先交通安全行動綱領，針對工程、教育宣導、監理、執法等面向全力投入，使整體交通事故情形能有明顯改善；他指出，根據交通部道安資訊平台公布最新數據，新北市2023年1到11月交通事故30日內死亡人數計246人，較前一年同期的280人減少了34人（-12.1%），整體死亡人數為全國下降幅度次低的縣巿，且在每10萬人事故死亡率於六都排名次低。

▲新北市道安會報召開2月份會議。

交通警察大隊長林泰裕於道安會報中亦針對林口地區肇事地點檢討與改善提出專案報告；侯友宜表示，林口和淡水、汐止是新北市交通改善重點地區，林口區人口總數倍增至目前14萬人，交通事故的 防制非單靠警方執法，還需交通、工務等單位及區公所就交通工程調整改善，以及交通安全教育從小扎根，落實交通安全觀念。

交通局長鍾鳴時強調，巿府透過全面性的檢視，不論是工程重塑人本交通環境及照顧弱勢通行、在高齡者事故死傷偏高時間點加強專案執法，或是針對高齡者易發生肇事的地點、時間以及駕駛人禮讓等主題來強化交通安全宣導等，市府及各單位將共同努力，來打造安全友善的城市環境。