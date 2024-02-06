　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中和和平街黃昏市場改建重開幕　侯友宜發福袋祝福吉龍舞春

▲新北中和和平街黃昏市場改建重開幕。（圖／新北市市場處提供）

▲新北市長侯友宜於和平街黃昏市場發送「吉龍舞春」福袋向市民及攤商拜早年。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，新北市政府今（6日）舉行「攏來好市鬧新春」市場年節活動，市長侯友宜於中和和平街黃昏市場發送「吉龍舞春」福袋向市民及攤商拜早年，並在活動記者會上從100名購買星級福袋的民眾中，加碼抽出10位得獎者致贈新北四、五星優良市集限量「好運龍來」年菜組。

侯友宜表示，和平街黃昏市場於2023年底改造完成，此次藉農曆春節將至到市場，不僅從攤商及民眾的笑容中感受到市場改造的成果，更在滿滿人潮中感覺到濃濃年味。他說，市場是市民朋友採買的好去處，市府團隊致力提供明亮、動線流暢、乾淨的購物環境，也讓市場改造、改建成為近年具指標性的政策之一，新北市2019年至今已啟動9座市場新改建，並完成12座市場改造，希望呈現現代化也富人情味的市場新面貌。

▲新北中和和平街黃昏市場改建重開幕。（圖／新北市市場處提供）

▲侯友宜抽出10位得獎者致贈新北四、五星優良市集限量「好運龍來」年菜組。

會後，侯友宜也到市場內一一向攤商及民眾拜早年、發送「吉龍舞春」福袋，現場擔任起銷售員推薦在地攤商美食，歡迎大家來新北公有市場。此外，侯友宜說，看到民眾開心的笑容，希望大家在這豐收的一年中，來新北公有市場買年菜、辦年貨，回家與家人圍爐吃年夜飯，一家和樂慶團圓。

新北公有市場在市府團隊的努力下，不僅逐步提升硬體設施，讓民眾及攤商有更優質的消費環境，迎接農曆新年到來，市場處也精心規劃實體及線上採買通路，讓大家不僅可以實際走訪公有市場辦年貨、買年菜、感受年味，也可上市場處官網參考新北公有市場的年菜年貨清單，更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉專。

▲新北中和和平街黃昏市場改建重開幕。（圖／新北市市場處提供）

▲和平街黃昏市場於2023年底改造完成，滿滿採買年貨的人潮感受到濃濃年味。

▲新北中和和平街黃昏市場改建重開幕。（圖／新北市市場處提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

►春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

►海景第一排！饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

►東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

ET快訊
小心過年爆肥！　醫揭9種「熱量破表零食」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

北榮桃園分院分享受歡迎軟質美食　長輩開心共享年節美味

農曆年來看展！ 桃園馬村設計實驗室即起迄3／3成果展

桃園客家基金會推最新LINE貼圖　讓您輕鬆學客語

中和和平街黃昏市場改建重開幕　侯友宜發福袋祝福吉龍舞春

桃園市兒童美術館4／3開館試營運　首展「探險未來！」

發展北橫觀光　桃園力推北橫地方物產創意行銷

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

北榮桃園分院分享受歡迎軟質美食　長輩開心共享年節美味

農曆年來看展！ 桃園馬村設計實驗室即起迄3／3成果展

桃園客家基金會推最新LINE貼圖　讓您輕鬆學客語

中和和平街黃昏市場改建重開幕　侯友宜發福袋祝福吉龍舞春

桃園市兒童美術館4／3開館試營運　首展「探險未來！」

發展北橫觀光　桃園力推北橫地方物產創意行銷

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

Karina曝「親姊姊比我漂亮」！　盛讚：這輩子遇過最善良帥氣的人

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

地方熱門新聞

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

陳致中假釋通過出獄了！

桃榮分享軟質美食　長輩共享年節美味

2024桃園燈會搭接駁車　送限量小提燈、抽黃金

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

桃園馬村設計實驗室　即起迄3/3日成果展

桃園客家基金會　推最新LINE貼圖學客語

春節不打烊　桃園兩大漁港魚貨足景點美

新北中和和平街黃昏市場改建重開幕

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵

春節南警整理交通狀況報乎你知

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁

更多熱門

相關新聞

新北板橋花市春節延長營業時間

新北板橋花市春節延長營業時間

每年春節是家家戶戶溫馨團聚時刻，為迎接欣欣向龍（榮）好福氣，新年第一件任務就是採買應景花卉，新北板橋花市因應春節，2月8日前加長營業時間至晚間10點，花市販售多樣年節應景花卉，歡迎民眾可趁早選購，營造春節喜氣，祈求祥龍瑞氣好兆頭！

女醉倒路邊遭轉彎車輾過　多處骨折+內出血

女醉倒路邊遭轉彎車輾過　多處骨折+內出血

情人節復古派對重現府中熱區

情人節復古派對重現府中熱區

韋安／侯友宜的「三三原則」

韋安／侯友宜的「三三原則」

新希望基金贈30萬紅包　助弱勢家庭過好年

新希望基金贈30萬紅包　助弱勢家庭過好年

關鍵字：

新北中和和平街黃昏市場侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

台積電員工分紅　平均每人149.52萬

即／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天

細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票炫富

網求《甄嬛傳》馬拉松跳過甘露寺　電視台回應

過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

小心過年爆肥！醫揭9種熱量破表零食

叔叔自助餐「住3200萬豪宅」！他驚：不起眼工作

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面