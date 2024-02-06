中和和平街黃昏市場改建重開幕　侯友宜發福袋祝福吉龍舞春

▲新北市長侯友宜於和平街黃昏市場發送「吉龍舞春」福袋向市民及攤商拜早年。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，新北市政府今（6日）舉行「攏來好市鬧新春」市場年節活動，市長侯友宜於中和和平街黃昏市場發送「吉龍舞春」福袋向市民及攤商拜早年，並在活動記者會上從100名購買星級福袋的民眾中，加碼抽出10位得獎者致贈新北四、五星優良市集限量「好運龍來」年菜組。

侯友宜表示，和平街黃昏市場於2023年底改造完成，此次藉農曆春節將至到市場，不僅從攤商及民眾的笑容中感受到市場改造的成果，更在滿滿人潮中感覺到濃濃年味。他說，市場是市民朋友採買的好去處，市府團隊致力提供明亮、動線流暢、乾淨的購物環境，也讓市場改造、改建成為近年具指標性的政策之一，新北市2019年至今已啟動9座市場新改建，並完成12座市場改造，希望呈現現代化也富人情味的市場新面貌。

▲侯友宜抽出10位得獎者致贈新北四、五星優良市集限量「好運龍來」年菜組。

會後，侯友宜也到市場內一一向攤商及民眾拜早年、發送「吉龍舞春」福袋，現場擔任起銷售員推薦在地攤商美食，歡迎大家來新北公有市場。此外，侯友宜說，看到民眾開心的笑容，希望大家在這豐收的一年中，來新北公有市場買年菜、辦年貨，回家與家人圍爐吃年夜飯，一家和樂慶團圓。

新北公有市場在市府團隊的努力下，不僅逐步提升硬體設施，讓民眾及攤商有更優質的消費環境，迎接農曆新年到來，市場處也精心規劃實體及線上採買通路，讓大家不僅可以實際走訪公有市場辦年貨、買年菜、感受年味，也可上市場處官網參考新北公有市場的年菜年貨清單，更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉專。

▲和平街黃昏市場於2023年底改造完成，滿滿採買年貨的人潮感受到濃濃年味。