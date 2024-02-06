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情人節復古派對重現府中熱區　商圈集章再抽東京來回機票！

▲▼情人節復古派對重現府中熱區，商圈集章再抽東京來回機票。（圖／新北市青年局提供）

▲2024「府中雙城．成雙共舞」情人節系列活動，串聯府中商圈店家和景點，並與青年藝文團體合作執行。（圖／新北青年局提供）

地方中心／綜合報導

2024 開春首場浪漫派對降臨府中！因應今年春節、情人節假期重疊，新北市政府打造「府中雙城．成雙共舞」系列活動，復刻 1920 浪漫氛圍，自即日起至 3 月 14 日止，連續 5 個週末將舉辦不同主題復古派對！由風靡全球的「Swing Dance搖擺舞體驗」揭開序幕、接著有浪漫露天電影夜「真愛．看電影」、結合爵士樂和搖擺舞的「城市戀曲共舞派對」、府中情人市集等等。此外，歡迎民眾於活動期間參與「愛的大富翁-雙城集章活動」，一邊探索府中人文古蹟美景、一邊享受府中商家的情人節限定優惠，就有機會贏得雙人東京來回機票！另外，即日起到新北市青年局官方 FB 或 IG 上留下你想對他(她)說的話，就有機會獲得 Apple AirPods、五星級飯店住宿券、底片相機等豐富獎品。

府中雙城橫跨都會區、老城區，由新板特區的現代魅力和林家花園枋橋古城的古老傳承，形成獨特文化融合軸線。新北市政府副市長朱惕之表示，新北市政府於 2022 年整修完成府中捷運站周邊通行及公共空間後，前後藉由許多超熱門影視作品取景宣傳，已吸引多數年輕人對台灣傳統歷史的嚮往。本次新北市青年局與經發局共同協力舉辦活動，希望吸引全台民眾一起來府中商圈，讓府中成為約會、出遊、走春的熱門選項。

新北市青年局長邱兆梅表示：「這次『府中雙城．成雙共舞』情人節系列活動除串聯府中商圈更多店家和景點，還與多個青年藝文團體合作執行，包含音樂策展單位『民生電氣』、屋頂電影院『Skyline Film』、引領搖擺舞風潮的『SwingTaiwan 社交舞與搖擺舞學校』，用音樂、舞蹈、電影營造 20 年代老派情人節氛圍，結合府中雙城的文化底蘊，希望帶給青年獨特又浪漫的情人節回憶！」

本次系列活動以「浪漫跳舞派對」為主軸規劃，新北市青年局長邱兆梅與老公一起為活動領舞，浪漫開場。邱局長表示，青年局本次在府中雙城展開多種活動吸引年輕族群，有吃有玩還有得逛，活動不只適合情侶，閨蜜好友、已婚夫妻也能共襄盛舉，邀請大家與一起浪漫共舞，度過精彩假期。

爵士樂 x 搖擺舞 x 露天電影院

此次「府中雙城．成雙共舞」實體活動於 2 月 17 日開春後第一個週六，歡迎至府中重慶路徒步區，透過學習、體驗搖擺舞，為接下來的城市戀曲共舞派對暖身；接下來， 2 月 24 日在板橋放送所「電波廣場」露天放映愛情電影，並結合 DJ 現場演出。

3 月 2 日由知名音樂策展團隊「民生電氣」帶來「城市戀曲共舞派對」將結合爵士樂、搖擺舞、精釀啤酒，加上 SwingTaiwan 互動演出與 Silent Disco 體驗，在府中廣場營造歡樂又甜蜜的派對氛圍。最後一週 3 月 9 日、10 日由經發局於府中廣場主辦「情人市集」，「慶記KTV」現場播放金曲情歌，打造廣場戀歌房，為情人節活動劃下完美句點。

愛在雙城手作體驗 x 雙城集章活動

「愛在雙城手作體驗」精心策劃了一系列的手作課程，由青創團隊教你調配戀愛魔法香水、製作戀曲音樂盒及府中商圈店家響應的聯名手作活動，讓情侶為彼此製作獨一無二的浪漫禮物；「愛情萬應室」則邀請塔羅牌占卜師提供戀情幸福指引。為了讓情人節活動更精彩，新北市青年局的青創板橋藝術基地也推出「街舞中的派對舞蹈課」以及「Chill 嗨嗨喜劇脫口秀」，讓更多人體驗府中雙城的文化魅力，共度難忘情人節！

而即日起至 3 月 8 日將進行「愛的大富翁-雙城集章活動」，只要至店家達到指定消費金額，即可蓋上 1 枚戳章，按讚追蹤「新北市政府青年局」的 FB 或 IG，新北市政府資訊中心再加碼提供新北幣 50 點，累計集章達 3 枚可獲得「Cutie Pie 鑰匙圈」乙個。憑該集點卡至指定任兩處戀愛能量景點踩點集章，還能再兌換新北在地精釀品牌「啤酒頭釀造」聯名推出的「情人節限定啤酒」、現場抽百份好禮，更可獲得「東京雙人來回機票」抽獎資格，讓大家在情人節期間，嘗盡各式的甜頭！

即日起開放免費報名 2 月 17 日「甜蜜搖擺舞體驗」、2 月 18 日及 25 日「愛情萬應室」、2 月 23 日「街舞文化中的派對舞蹈課」、2 月 24 日「真愛•看電影」、2 月 25 日及 3 月 3 日「愛在雙城手作體驗」、3月2日「Chill 嗨嗨喜劇脫口秀」，名額有限，快來報名！

「府中雙城．成雙共舞」情人節系列活動網址：https://gov.tw/w3v

【「府中雙城．成雙共舞」系列活動資訊】

1.趁亂告白！線上抽獎活動
活動時間：2/5（一）~ 2/28（三）
活動說明：至新北市政府青年局粉絲專頁及IG 指定貼文留言告白，就有機會獲得Apple AirPods無線藍芽耳機、凱薩飯店雙人住宿券、底片相機、雙人電影票等豐富好禮。

2.愛的大富翁-雙城集章活動
活動時間：2/5（一）-3/08（五）
活動說明：
(1)商圈店家蒐集：於合作店家消費達指定金額可獲得集章1枚，集滿3格可於店家兌換「Cutie Pie 鑰匙圈」乙個。
(2)戀愛能量景點蒐集：於板橋慈惠宮、林本源園邸、府中15、板橋放送所、新北青職基地、TAIPOWER D/S ONE 電幻1號，任兩處完成2枚集章，即完成任務。
(3)完成5枚集章，可於2/17-3/8期間至新北青職基地兌換「情人節限定啤酒」乙瓶，並可現場抽百項好禮，再獲得「日本雙人來回機票」抽獎資格。
--加碼贈：於首格完成「新北市政府青年局」FB或IG按讚打卡，加贈新北幣50點，數量有限送完為止。
--活動期間持DM前往合作店家消費，即享情人節優惠！

3.甜蜜搖擺舞體驗
活動時間：2/17（六） 19:00-21:30
活動地點：重慶行人徒步區（板橋區重慶路與縣民大道一段交叉口）
活動說明：與 「SwingTaiwan 社交舞與搖擺舞學校」一起搖擺舞動，感情升溫

4.愛情萬應室
活動時間：2/18（日）14:00-15:00 及 2/25（日）14:00-15:00、15:00-16:00
活動地點：在一起One&Together（板橋區文昌街24巷9號）
活動內容：我的桃花運如何？他對我是什麼感覺？戀愛占卜體驗，無論單身與否都歡迎參加！每人限時體驗10分鐘，採線上預約報名，名額有限。

5.街舞文化中的派對舞蹈課
活動時間：2/23（五） 19:30-21:00
活動地點：新北青創板橋藝術基地（板橋區成都街63巷6號）
活動說明：介紹在街舞文化中經典的派對舞蹈舞步，歡迎想嘗試動動身體的民眾踴躍報名參加！

6.真愛．看電影
活動時間：2/24（六） 18:00-21:00
活動地點：板橋放送所電波廣場（板橋區民族路130巷67號）
活動說明：露天電影院、浪漫愛情片，偷牽小手的絕佳時間！

7.Chill 嗨嗨喜劇脫口秀
活動時間：3/2（六） 15:00-17:00
活動地點：新北青創板橋藝術基地（板橋區成都街63巷6號）
活動說明：你看過現場的脫口秀演出嗎？五位單口喜劇演員即將親臨現場，每人帶來各15分鐘、風格迥異的笑話段子！

8.城市戀曲共舞派對+Silent Disco
活動時間：3/2（六） 17:30-21:30
活動地點：府中廣場（板橋區府中路）
活動說明：爵士樂+搖擺舞+精釀啤酒完美組合，由民生電氣帶來的 Silent Disco派對！

9.情人市集
活動時間：3/9（六）12:00-21:30 及 3/10（日）12:00-18:00
活動地點：府中廣場（板橋區府中路）
活動說明：3/9限定--廣場戀歌房，DJ現場表演，一起聽著情歌金曲、漫步府中市集。

10.愛在雙城手作體驗
10-1.戀曲音樂盒
活動場次：2/25（日）13:00-14:30、15:00-16:30
活動地點：新北市青職基地（板橋區民權路170號）
活動費用：250 元
活動說明：來打造屬於自己的音樂盒吧！情人節限定圖案、現場客製化雕刻，最後再裝上日本三協音樂機芯，最特別的情人節禮物就完成了！

10-2.戀愛魔法香水
活動場次：3/3（日）15:00-16:30
活動地點：新北市青職基地（板橋區民權路170號）
活動費用：450 元
活動說明：在每一個特殊的節日，一起創造深刻的回憶，特別是在浪漫的情人節，透過氣味來收藏這份特別的時刻。

10-3.店家聯名活動
(1)敲敲你的心
活動店名：Choccy Metal Café 敲敲金工
活動地址：板橋環球（板橋車站2樓）
活動說明：雅款線戒，最簡單的基礎課程，可加購經典款做敲字對戒，保留最值得紀念的手做溫度。

(2)永生玫瑰玻璃罩
活動店名：微微享花
活動地址：板橋區中正路1巷16弄47號
活動說明：玫瑰玻璃罩，就像守護珍藏的愛情一樣，親手製作獨一無二的永生花玻璃罩，玫瑰的顏色可以挑選喔！

(3)法式馬卡龍烘焙體驗
活動店名：La.Joy DIY美好烘焙體驗
活動地址：新北市板橋區民權路31號1樓
活動說明：快來和另一半參加法式馬卡龍烘焙體驗，一起親手製作粉紅愛心的繽紛甜點，享受一起創造美好回憶的浪漫時光，讓你們的愛情更加甜蜜美好！

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