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投資詐騙太猖獗！刑事局全台掃蕩　12天抓189人扣3452萬現金

▲刑事局長周幼偉6日下午視察掃蕩詐團斷投專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長周幼偉6日下午視察掃蕩詐團斷投專案成果。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局長周幼偉6日下午視察全國打詐斷「投」掃蕩專案，全國警方聚焦打擊「假投資詐騙」查獲轉帳水房、詐欺機房、車手集團、收簿集團計34件，犯嫌189人，其中查獲幫派分子竹聯幫成員，查扣不動產6處、現金新台幣3452萬元、黑槍4把及作案用電腦、手機、教戰守則、存摺、開山刀等贓證物，希望能讓民眾安心過好年。

針對詐欺犯罪手法變化多端，近年屢屢創下高達數十億元新台幣民眾財損，刑事局成立「情資研析專責中心」，結合偵查業務單位，透過經驗共享、情資整合，規劃一系列打詐掃蕩專案聚焦打擊。

刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「斷投行動」，由「情資研析專責中心」研析各類「假投資詐欺」情資，從今年1月22日至2月2日期間，動員各外勤大隊執行查緝行動，共查獲34件、犯嫌189名犯嫌，羈押29名，並查獲竹聯幫經營詐團等不法事證，查扣詐團營收總值逾新台幣3億元、現金3452萬元、黑槍4把及犯罪作案證物一批。

▲刑事局長周幼偉6日下午視察掃蕩詐團斷投專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

周幼偉視察打詐成果指出：警方將持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團，研析相關情資，尋求突破關鍵，規劃波次專案掃蕩詐欺集團，聚焦打擊詐團，讓民眾能安心過個好年。

該局國際刑警科發現歹徒透過臉書、IG等社群網路投放假投資廣告或交友APP搭訕被害人，取得被害人信任後，騙其投資來路不明的虛擬貨幣網站，誘騙數十名被害人，且行騙得逞金額達新台幣上千萬元，警方會同雲林、台南、南投、新北、新竹警方共組專案小組，破獲丁姓主嫌操盤假投資詐團，並查扣克拉克制式手槍2把、仿金牛座改造手槍2把、子彈107發）、現金50萬元、電腦、借據及帳冊一批、手機等不法贓證物。

刑事局偵四大隊第三隊則會同北市中山分局、嘉義縣竹崎分局共同追查2023年4月在台北市中山區旅館內吸毒案件，意外查獲4名人頭帳戶遭拘禁，鎖定幕後操盤得竹聯幫曾姓、郭姓主嫌教唆小弟拘禁人頭帳戶提供者，派車手取款並購買虛擬貨幣洗錢。警方收網逮捕曾、郭等12人到案，並聲請法院扣押詐團不法所得50萬元，查扣手機9支、筆電1台、存摺2本、提款卡1張、文件資料等贓證物。

刑事局南部打擊犯罪中心則會同高雄市鼓山分局、報請高雄地檢署湯股檢察官指揮，破獲創立「德勝」、「達昌」、「百勝」飆股投顧名義的投資集團，初步清查被害人數逾33人，財損金額逾1千萬元。警方收網逮捕羅姓主嫌及集團成員共16人，謊稱打工方式吸收車手加入，協助中南部詐團取款，並多層轉帳漂洗黑錢。警方從2022年11月間至但年1月間發動多次搜索、拘提行動，共計查獲犯嫌16人，查扣手機、點鈔機、電腦以及現金贓款168萬餘元等贓證物。

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