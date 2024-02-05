竹聯太極堂假股市名人海騙3千萬　首腦偕孕妻幕後操盤押人取款

記者張君豪／台北報導

刑事局打詐情資研析中心彙整近期遭詐團假投資詐騙被害人資並調閱車手取款資料，鎖定竹聯幫太極堂台南分會長呂男，操盤假冒股市分析名師「楊應超」在臉書刊登投資邀約廣告，進而邀請民眾加line投資，造成51名被害人匯款逾3千萬元，警方日前收網逮捕主嫌情侶檔及詐團成員共18人。



▲刑事局偵破竹聯幫太極堂操盤投資詐騙，先後拘提傳喚18人到案說明。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊偵查過程，發現呂嫌（31歲、詐欺、毒品等前科）與柬埔寨詐騙機房配合，假冒知名股市分析師「楊應超」發送廣告，並邀約被害人加LINE群組下載投資APP投資，期間並刊登假徵才廣告以「高報酬工作」「輕鬆借貸」誘騙民眾登門應徵，卻遭黑幫成員帶到新北、桃園市等汽車旅館面試，呂嫌透過手機Telegram加密通訊軟體命令手下控制3位應徵民眾，並強迫他們辦理更多銀行帳戶、開通網銀及設定約定帳戶，作為騙取匯款洗錢的人頭帳戶詐騙使用。

過程中有一名被害人遭上銬拘禁，甚至遭到毆打凌虐，但警方調閱監視器畫面，發現其中一名提供人頭帳戶、聲稱遭毆打拘禁的鍾姓被害人（20歲）卻擔任該詐團提款車手，且領取分紅佣金10萬元，根本就是實際詐團成員，疑規避檢警謊稱遭凌虐限制行蹤。

警方監控發現呂姓分會長與懷孕妻子陳女（31歲）在幕後操盤，先後教唆幫眾收簿、到銀行ATM取款並轉匯水房，最後並將贓款交給另名女幣商購買泰達幣洗錢匯出境外，並收取約4成的退水費用。

刑事局監控多時，會同台南第一分局、北市中正一、中正二、士林分局、高雄市刑大共組專案小組，報請新北地檢署賢股檢察官指揮偵辦，並從去年底到今年1月發動數波搜索行動，檢察官開出13張拘票，前後拘提約談該集團18名成員到案，並查扣手機11支、存摺7本、提款卡8張、虛擬貨幣買賣聲請書、營業登記資料及房屋租賃契約及背心等證物。

警方追查贓款金流，呂嫌到案辯稱因幫派小弟開銷太大，所得約1200萬元贓款、因發小弟薪水、借款花用殆盡，但警方對此說法存疑，警訊後依觸犯《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》和《刑法》詐欺等罪嫌移送，檢察官複訊後聲押呂男及假冒被害人的車手鍾嫌（20歲）、沈男等3人聲押獲准，其餘共犯5-10萬元交保候傳。

刑事呼籲，假投資詐騙盛行，民眾應小心查證，如有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或就近尋求警察機關協助。

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