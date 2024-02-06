快訊／幫詐團擄人施暴！服務處成私刑場　屏東縣議員郭再添起訴

▲屏東縣議員郭再添。（圖／翻攝郭再添臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名林姓男子捲入詐騙集團，遭詐團成員懷疑私吞200多萬元，因此遭擄走凌虐，警方獲報後於一處工寮將受害林男救出，進一步追查發現，屏東縣議員郭再添也捲入其中，且涉案情節重大。橋頭地檢署去年12月執行搜索，並傳喚郭到案說明，訊後向高雄地院聲請羈押禁見獲准，檢方調查後今（6）日偵結，依照加重妨害自由、傷害等罪，將郭再添提起公訴。

檢、警調查，林姓男子因遭詐團成員懷疑私吞200多萬元詐款，詐團找上郭再添幫忙。郭再添在去年10月9日晚間至翌日凌晨委託吳嫌、林嫌、陳嫌等3人先將被害林男由高雄市三民區一處燒烤店帶走，「請」到屏東新園鄉的辦公處所談判，並夥同多名男子痛毆受害林男，還一度將其關押在2樓處，隨後又輾轉移往郭再添妻子經營的民宿、屏東高樹鄉工寮、高雄旗山工寮等地點囚禁、限制自由。

案經林男女友報案後，警方展開調查，掌握位置後於旗山一處工寮內將渾身是傷的林男救出，隨後循線將涉案的3嫌逮捕並移送，聲押禁見獲准。

橋頭地檢署檢方進一步偵辦，發現屏東縣議員郭再添竟然也涉入其中，且情節重大，因此去年12月14日指揮刑事警察局南打中心、高雄市政府警察局刑事偵查大隊、旗山分局、三民二分局、屏東縣政府警察局東港分局等兵分三路，前往郭再添屏東東港住所等3處搜索，並傳喚郭到案說明。

檢方訊後認為郭涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，後續偵辦時，據了解，郭再添否認教唆手下拘禁、毆打林姓男子，但檢方根據林姓被害男子、郭手下等人的證詞及相關事證，認定郭涉犯《刑法》「加重妨害自由」及「傷害」等罪，在今日偵結將郭再添起訴。