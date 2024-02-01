IG「琦琦愛玩樂」盜圖詐騙！投資虛擬幣攏係假　北市女痛失300萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊1日宣布破獲一起假冒的網紅IG正妹「琦琦愛玩樂」吸金案，該IG正妹根本就是詐騙集團偽冒，幕後成員是5名家住新北市蘆洲、樹林區的詐團機房成員，歹徒利用媽媽在家帶小孩、無痛兼職虛擬貨幣投資賺錢的虛假人設，經營7個月吸引最少40位民眾詢問兼職投資，其中一名家住台北市的家管婦女，因誤信該IG邀約投資，先後交付達300萬新台幣，把老公辛苦積攢的育兒費用全部賠光。警方1月初陸續收網逮捕該詐團兩處機房，並逮捕陳、林兩名機房主持人等5人到案。



▲詐團虛構假網紅帳號詐騙多名女被害人，警方攻堅逮捕詐團話務手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局根據「打詐情資研析中心」分析該群投資被害人資料，發現該詐團話務手使用香港黑莓卡門號創立該IG及相關LINE投資社群，以境外IP規避警方查緝，並以「地方媽媽育兒」無害人設，騙取女性民眾共感和信任，警方清查掌握的8名被害人全部都是女性。

該詐團話務手不僅盜圖扮演年輕媽媽，還邀約被害人下載假投資APP投資國際股市指數、虛擬貨幣比特幣，實際上是騙取女性被害人匯款、面交現金後就封鎖+刪除，直到被害人無法贖回款項始知遭詐騙。警方分析情資，會同新北市樹林分局、北市刑大偵七隊、信義分局、基隆市三分局共組專案小組，報請新北地檢署秋股、往股檢察官指揮偵辦。

專案小組在1月8日、10日持新北院檢核發搜索票、拘票到蘆洲、樹林區對陳姓、林姓主嫌主持的詐騙機房進行搜索，當場查扣電腦主機9台、筆記型電腦2台、手機14支、網路分享器4台、硬碟5顆、教戰守則2本、網路流量卡一批、LV及GUCCI等名牌包等贓證物。

警方調查，該詐團以偽造無害的年輕媽媽假人設，並虛構MERRYLAND等假投資網站(acs516.meryoyeus.com)，總計吸金金額超過新台幣525萬元，5人到案後對詐騙金流交代不清，檢察官複訊後聲押5人獲准，警方將持續清查被害人到案以利後續追訴。

刑事局呼籲，民眾不要輕易相信不合理的報酬，更應詳細了解投資公司背景及合法性，如有詐欺疑慮可撥打165專線諮詢或至鄰近派出所報案，警方將速查嚴辦以維治安。





【其他新聞】

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」 超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭 「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊 目前部分尋回

