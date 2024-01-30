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「斷投」盯上美鷹會！組投資詐團騙6470萬　警揭最新吸血招式

記者張君豪／台北報導

刑事局打詐情資研析中心彙整165反詐騙專線受理報案資料，鎖定一個合法登記的商務用虛擬貨幣錢包出現匯款異常狀況，原來是一間位於北市萬華區的虛擬貨幣交易公司經多位民眾控告，表示看了臉書虛擬貨幣投資訊息廣告，登門斥資購買虛擬貨幣後，卻發現電子錢包內的泰達幣無法匯出、兌現甚至遭盜領憤而提告該公司詐欺。

▲刑事局逮捕涉嫌以虛擬貨幣投資詐騙的天道盟美鷹會成員鄭男及共犯成員。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局逮捕涉嫌以虛擬貨幣投資詐騙的天道盟美鷹會成員鄭男及共犯成員。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方深入追查，發現該虛擬貨幣投資騙局，主嫌是有天道盟美鷹會背景的鄭男（35歲）組織投資詐團所為，從去年下半年招募會員，吸引超過40位民眾投資，其中一名家住北市的金融保險業退休女子，短短兩個月提領現金超過2千萬元購買泰達幣，卻因詐團使用單一金鑰的電子錢包，暗中把退休女購得泰達幣轉走，警方23日收網逮捕該詐團共10人到案。

▲刑事局逮捕涉嫌以虛擬貨幣投資詐騙的天道盟美鷹會成員鄭男及共犯成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊執行今年度斷「投」專案，發現該詐團透過臉書刊登虛擬貨幣投資訊息，被害民眾點擊廣告誤信詐團投資邀約，先加入手機LINE投資群組，並下載虛擬貨幣投資APP，並邀約民眾購買泰達幣儲值卡存入虛擬錢包獲利可期，但警方勾稽資料發現，詐團提供的虛擬貨幣APP錢包是「託管型錢包」，雖然虛擬貨幣錢包使用區塊鏈加密相當安全，但該類錢包金鑰掌握在錢包提供商、也就是黑幫詐團身上，歹徒藉此收取民眾現金，打入泰達幣到民眾帳戶，但卻隨時可提領轉出。

刑事局偵一大隊追查，鄭男詐團詐騙被害人達40名，財損總計達6470萬元。刑事局會同新北市土城、樹林分局、北市中山分局、基隆第三分局共組專案小組報請新北地檢署正股檢察官指揮偵辦，23日分持拘票搜索票兵分10路到雙北市該集團10處據點搜索，並出動該局除暴特勤隊幹員攻堅破門。

▲刑事局逮捕涉嫌以虛擬貨幣投資詐騙的天道盟美鷹會成員鄭男及共犯成員。（圖／記者張君豪翻攝）

其中警方搜索美鷹會詐團位於新北市三重正義北路辦公室時，查獲車手頭葉男（28歲）前來交付詐騙贓款，當場被特勤隊幹員持槍壓制倒地，並查扣131萬元詐騙贓款，並當場查扣筆電19台、手機51支、點鈔機1台、員工手則及教戰話術4份、棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及天道盟美鷹會象徵畫2幅等證物。

警方偵訊後將鄭姓主嫌及詐團車手、水房成員、帳房和女會計共10人依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪移送新北地檢署複訊，鄭男裁定10萬元交保候傳、其餘成員分依2-5萬元交保，其中陳姓、段姓帳房成員對吸金贓款交代不清、辯稱獲利都投資虛擬貨幣賠光，訊後遭法官裁定羈押禁見。

刑事局呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資，若有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙上當。

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