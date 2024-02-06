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挨酸被打活該！陳沂哽咽「我沒有犯錯」：一直都是就事論事講真話

記者曾筠淇／綜合報導

網紅陳沂昨（5）日在路上忽然被毆打，造成臉部、肢體受傷。施暴者黃男雖稱認錯人，但陳沂指出，當下黃男有詢問她「你是陳沂嗎？」根本從頭到尾都是針對她而來。然而，網路上卻有人直呼「打得好」，讓陳沂不禁哽咽表示，「我是一個受害者，我沒有犯錯，我沒有錯」。

▲▼陳沂記者會哽咽。（圖／ETtoday）

▲陳沂在記者會上哽咽。（圖／ETtoday）

陳沂稍早在記者會上還原昨日情況，她在自家門口被黃男詢問「你是陳沂嗎？」並要求合照。當下她雖往後退一步，但還是下意識點頭，怎料黃男這時就拿出手機作勢拍照，並趁機往她的頭部敲擊，最後導致她的耳朵撕裂傷。

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陳沂在記者會上強調自己真的很害怕，然而網路上的輿論風向卻很殘酷，稱「是你們嘴秋（囂張）、你們活該被打、打得好，你們就可以言語暴力人家，別人就不可以肢體暴力你們」。

陳沂也看了新聞底下的留言，發現很多人稱「你被打活該、誰叫你平常嘴秋（囂張）、打得實在太好了、普天同慶」，可是這些話，「對我們來說難道不是言論暴力？難道不是譴責受害者的言論嗎？你們覺得你們這些言語暴力值得被肢體暴力對待嗎？如果你們不覺得，怎麼可以縱容這樣的暴力？」

▲▼陳沂 陳菁徽 徐巧芯 鍾沛君 遏止私刑暴力歪風，守護全民人身安全 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳沂強調自己是受害者、沒犯錯 。（圖／記者屠惠剛攝）

陳沂強調，她在網路上的言論，「一直以來都是就事論事，一直以來都是希望能夠講真話」，而粉絲之所以會支持她，也是因為她說出大家內心真正想要說的話，怎料，「今天一個講真話的人要承受莫名其妙的暴力、身體的威脅，看到我們這樣的下場，誰敢說真話？」

陳沂哽咽直呼，「我是一個受害者，我沒有犯錯，我沒有錯！為什麼我要偷偷的躲起來？」現在她在路上被打，會不會讓一些原本想說真話的人因害怕被暴力對待，以後再不敢說真話？

陳沂雖自認沒做錯，但也說「我就算有錯，也是司法審判我，而不是私刑的對待，我強烈的譴責暴力」。她更強調，「我們都不要害怕，我們都不可以恐懼」，期待國家、社會可以還給她公道。

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