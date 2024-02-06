春節連假森林火警發生機率高　林保署南投分署籲出遊慎用火

▲林業保育署統計造成森林火災原因9成以上係屬人為，圖為國家森林救火隊搶救林火。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節7天連假將屆，林業保育署南投分署指出，春節連假期間發生森林火災機率比其他時間多2.2倍，除將持續安排護管人員加強巡護轄管林地，並提醒民眾春遊踏青應小心用火，共同守護美好山林。

林保署南投分署說明，其轄管範圍涵蓋南投、彰化、雲林3縣及台中市部分區域，面積約22萬公頃，但目前巡護人力僅126人，人均為1765公頃，但112年亦查獲13件盜伐案件，其中9件並人贓俱獲。

▲林火風險評估系統手機介面。（圖／林業保育署南投分署提供）

另經南投分署統計，造成森林火災原因9成以上係屬人為，特別呼籲春節上山踏青應謹慎用火，避免引起森林火災；而森林區域及森林保護區內，非經許可不得有引火行為，違反規定者最高可處60萬元罰鍰。

南投分署指出，林業保育署已結合中央氣象署氣象資料及地理資訊系統圖資，建置「林火風險評估系統（https://ffwi.forest.gov.tw/）」，可預測一周內全台林火危險指數；民眾只需利用手機搜尋「林火風險評估系統」關鍵字並開啟定位功能，即可立即得知所在地點之林火危險度；民眾若發現盜伐、濫墾等非法情事或發現林火，均可撥打保林免付費專線0800-057-930、0800-000-930通報。