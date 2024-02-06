義勇警察大隊慰問關山警察分局

▲義勇警察大隊前往慰問關山警察分局同仁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣義勇警察大隊副大隊長洪宗楷(行政院東部聯合服務中心執行長)於5日晚間，在台東縣警察局副局長邵明仁、關山警察分局分局長鍾國楨、關山義警中隊中隊長陳宏宗、副中隊長李日明、顧問邱品學及幹事何羽芸等人的陪同下，分別至分局本部及鹿野分駐所，慰問正在執行「113年加強重要節日安全維護工作」的員警、義警們，並致贈泡麵及加菜金。

洪副大隊長表示，謝謝大家，辛苦了！近日因為天氣變化較大，身邊遭周朋友很多人都感冒，大家執勤也要注意身體健康，在這邊向大家致上最高敬意。這段時間的工作目標以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，春節期間關山及池上地區將湧入大批遊客，請我們的義警同仁弟兄一起來協助警察，讓我們為護臺東縣最好的治安，最後祝福大家在新的一年，新年快樂、心想事成，謝謝大家。



邵副局長表示，今天感謝我們義警大隊，帶著鼓勵的心情來慰問我們義警弟兄、關山分局的同仁們，這是一種內心的鼓舞，那種溫暖帶給我們動力，大家好好地做，讓關山地區的民眾安居樂業，那我們就成功了，感謝大家。隨後關山義警中隊長陳宏宗及副中隊長李日明，也向在場的義警同仁們一一致謝，實在「揪感心ㄟ」。