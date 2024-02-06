除夕當天加班收運　春節期間台東各地垃圾收運時間出爐

▲春節期間台東各地垃圾收運時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府配合年終大掃除及春節期間垃圾清運需求， 6日公告113年春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間規劃，9日除夕當天加班收運垃圾（蘭嶼鄉停收），10日(初一)至11日(初二)停收2天(10日東河鄉公所出勤收運，11日達仁鄉公所出勤收運)，12日(初三)起陸續恢復收運(部分鄉鎮調休)。

台東縣長饒慶鈴表示，今年春節連假計7天，為配合國人年前大掃除的習慣，並避免連續假期期間垃圾堆置，影響縣民居住環境，除夕當日，特請各鄉鎮市公所清潔隊員犧牲與家人團聚時間，為民服務加班，針對各清運路線加強收運，請民眾將家中垃圾請妥善分類貯存，並配合公所垃圾清運時間，一起維護台東的好環境。



台東縣政府環保局提醒，民眾年終大掃除別忘了清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理亦是重點，鼓勵大家捲起袖子一起來動手，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。如有汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，需協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，清潔隊會安排專車依預定時段前往清運，以避免春節前造成預約清運擁塞情形；民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。