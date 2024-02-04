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花蓮年貨大街開賣！90個攤商規劃4大區　消費滿额每晚抽大獎

▲▼花蓮年貨大街在日出大道舉辦開幕儀式，現場祥獅獻瑞增添喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮年貨大街在日出大道舉辦開幕儀式，現場祥獅獻瑞增添喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府農業處3日在日出大道舉辦「2024年貨大街開幕儀式」，縣長徐榛蔚率領各局處首長出席致詞時表示，迎接龍年到來，因應親鄉採買年貨需求，特別要求各展售攤商各項食品，符合食品安全衛生管理法規定，讓花蓮鄉親能在年貨大街買的便利、食的安心健康。

徐榛蔚表示，年貨大街裡展售的都是花蓮在地優質的農產品，為了行銷花蓮農產品，縣府農業處全方位積極拓展海外行銷，今年四月即將到日本參展，新加坡也有了行銷管道，非常感謝縣議會的支持，讓縣府能向國際拓展花蓮的農產品以及觀光。

▲▼花蓮年貨大街在日出大道舉辦開幕儀式，現場祥獅獻瑞增添喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚特別要求各展售攤商食品，符合安全衛生管理法規定，讓花蓮鄉親買的便利、食的安心。

農業處長陳淑雯說明，今年召集了共計90家攤商共襄盛舉，規劃四大區域分別為：龍飛鳳舞如意桌（特色排隊名店區)）的加持駐點、雲集南北好彩頭（傳統南北年貨專區）、祥龍戲水展富貴（花蓮優質農漁特產品區）、龍情蜜意伴手禮（年節伴手禮區），販售商品齊全，以經濟實惠的價格展售，一定能讓鄉親買好買滿。此外為了讓孩子們透過畫筆描繪出對家鄉的熱愛與年節的喜悅，今年縣府也結合年貨大街舉辦繪畫活動，讓孩子在這個特別的日子裡，展現他們的藝術才華。除了繪畫，家長與孩子還有機會透過消費者投票並贏得豐富獎品，為家中增添節日喜慶與樂趣。

▲▼花蓮年貨大街在日出大道舉辦開幕儀式，現場祥獅獻瑞增添喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮年貨大街展售活動於2月3日在花蓮日出大道熱鬧開賣，展售活動期間自2月3日起至8日止，每日營業時間自17時至22時止。

▲▼花蓮年貨大街在日出大道舉辦開幕儀式，現場祥獅獻瑞增添喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府今年召集了90家攤商共襄盛舉。

今年不僅串聯東大門夜市、中華商圈，形成夜市黃金三角，2月3日開幕當天同時也配合縣府觀光處「第二屆花蓮縣百大伴手禮成果發表暨頒獎記者會」、太平洋燈會，讓2024花蓮年貨大街在鑼鼓喧天、熱鬧滾滾的祥獅獻瑞迎領下揭開序幕，迎接整年度的旺勢，為花蓮縣民和遊客帶來龍年最豐富、最熱鬧的年節體驗。

▲▼花蓮年貨大街在日出大道舉辦開幕儀式，現場祥獅獻瑞增添喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年花蓮年貨大街也準備了多項摸彩好禮要贈送予到場採購年貨的鄉親，凡於活動會場參加摸彩的攤位消費每滿新台幣250元，即可憑消費證明至活動兌換處兌換摸彩券（消費累積滿250元可兌換1張，滿500元可兌換2張，以此類推），每日皆抽出4K液晶電視、知名飯店年菜組、筋膜槍等萬元好禮，最終日壓軸更抽出iphone 15、無線吸塵器、空氣清淨機等多項3C及家電大獎，讓鄉親不僅能以划算的價格採買年貨，更能抽得家電大獎除舊佈新，歡喜迎接農曆新年的到來。

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