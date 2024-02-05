動物年菜有創意　頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

▲頑皮世界於農曆春節期間推出《與龍共舞迎新年》系列活動，2月1日起的《龍年特展》是與南部知名兩棲爬蟲業者「爬爬食堂」合作，讓遊客零距離體驗龍族世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆春節，台南學甲「頑皮世界野生動物園」搶先讓動物們過新年！保育員特別製作了巨型炮竹大餐給熊狸，羊駝則獲得紅蘿蔔牧草煙火，豬尾猴有雞胸肉燈籠，兔子們則群聚大啖草料大餐，讓遊客直呼好可愛！

為了讓動物們過個好年，同時維持個體健康，保育員將動物們的年菜與行為豐富化玩具結合，讓牠們邊吃邊玩，提升動物們的幸福感。此外，園內也陸續完成各種年節布置，不僅爬蟲館大門化身成為5高米的巨大龍門，要讓入內的遊客獲得魚躍龍門的好運氣，園區內外還隱藏了另外六種祥龍，各自代表不同吉祥話，遊客可以來場《尋龍計畫》，增添另類春節趣味。

頑皮世界於農曆春節期間推出《與龍共舞迎新年》系列活動：2月1日起的《龍年特展》是與南部知名兩棲爬蟲業者「爬爬食堂」合作，呈現東、西方世界被認為與龍族相關的兩棲動物，讓遊客零距離體驗龍族世界。

而為了讓遊客入園也能討喜氣，初一(2/10)到初五(2/14)，大統領「豚寶」天天化身財神，發送限量版福氣紅包；小夜起(2/8)至初五(2/14)則推出消費滿額贈，天天都抽萬元紅包，計畫走春的遊客不妨試試手氣。

小年夜到大年初五，頑皮世界一連七天門票優惠最低五折起，購買全票480元(原價700元)、學童票380元(原價600元)、幼童票280元(原價560元)，再送30元新春消費券。園內各餐廳及賣店則推出應景的龍年餐點與系列商品，入園遊客還能趁機與「全台最大水豚燈籠」合照並參加卡打活動，就有機會獲得萬元獎金，滿滿的龍年味，讓走春行程好吃好玩好幸福。

活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網(www.wanpiworldzoo.com.tw)、或上頑皮世界FB粉絲專頁查詢。