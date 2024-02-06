教導處老師「伸狼手教育」！辦公室強吻摸遍女學生　猥褻畫面曝

▲河北一中學教務處老師性騷擾女學生。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日發布圖文、影片爆料稱，河北衡水志華實驗中學教務處田姓男老師在辦公室內強吻女學生，還多次撫摸學生身體，此事引發關注和熱議。爆料者還上傳了兩段相關影片。影片顯示，一男子與穿著校服樣式服裝的女生進行親密接觸，並多次對她身體進行撫摸、親吻臉蛋。

據《上游新聞》報導，影片中，該女生所穿衣服樣式，與志華實驗中學夏季校服相似。

曝光的還有相關對話截圖，但對話雙方的身分不太確定。在對方發出關於猥褻的法律定義和處罰後，有人接話「明白，我確實該反思」。對方回應，「您作為教務處的一名幹事，有很多女生認為受到了性騷擾，有很多女生在和你的溝通中極度缺乏安全感，感到生理不適……。」

▲對話紀錄。（圖／翻攝自網易新聞）

衡水志華實驗中學公眾號資訊顯示，學校成立於2016年，教職工318人，66個教學班，在校生3600餘人，是經衡水市高新區行政審批局批准成立的全日寄宿制普通高中學校。

5日，該學校所屬的衡水高新區教育局相關科室負責人表示，學校已經放假，志華實驗中學為民辦學校，關於此事教育局正在核實瞭解。該負責人回應稱，他們都在現場瞭解核實，現在公安部門已經介入調查，涉事老師也已經前來，結果會向外界公布。