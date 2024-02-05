停車遇「月票大爺」堵入口！妹子報警反被嗆佔位：當我們吃屎喔

▲一名女網友指控，停車時遇到有月票車主堵住入口。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者閔文昱／綜合報導

台灣地狹人稠，但民眾用車需求大，不少人會購買停車場的月票來解決停車難題。不過，近日一名女網友指控，她到桃園國豐五街某停車場要停車時，發現有購買月票的車主直接將車輛堵在停車場出入口，對方甚至稱「我是有買月票我才這樣停的啊，不然妳們當我買月票的人都是吃屎的喔」，讓她相當傻眼。

一名女網友在臉書「爆料公社公開版」發文抱怨，她今天在國豐五街的某停車場要停車時，發現一輛黑色轎車停在入口處，於是打電話請警方協助。不料，在等待員警到場時，該輛轎車的車主就現身，並稱是因為外來車太多，經常把車位停滿，因此他才會這樣停。

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原PO表示，此情況已不是第一次，其他車主也經常遇到，但她向該車主反映此舉已造成別人困擾時，對方卻回嗆「我當然這樣停，我是有買月票我才這樣停的啊，不然妳們當我買月票的人都是吃屎的喔」，甚至還強調即使警察到場也無法拖吊，因為他就是有購買月票，讓原PO痛批「真的超級過分！」並提出檢舉，向停車場業者反映。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛表示「堅持、不要臉、堅持不要臉，成功當網紅」、「垃圾人超級多」、「只有部份停車場有固定車位，否則大部份停車場月租本來就不保證車位，這不是常識？月租車位很了不起？不會去自己去買一個車位？」、「很多沒素質的人」。