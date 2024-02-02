老闆拉女大生坐大腿亂摸！她向闆娘求救...反被求償70萬結局曝



▲女大生向闆娘反映遭老闆亂摸，反被闆娘告上法院求償70萬。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

台南一家餐廳老闆追求在外場工作的女大生小花(化名)，除了以各種名目贈送金錢，還拉著她坐大腿或上下其手，讓小花忍無可忍，向闆娘求助，告知闆娘她遭到老闆長期性騷，且老闆又匯錢給她繳房租，讓闆娘聽了相當生氣，怒控小花侵害配偶權求償70萬。台南地院審理，認定小花並無意介入家庭，判闆娘敗訴。可上訴。

闆娘指控，她和丈夫育有2名子女，兩人共同經營餐廳，原本家庭幸福美滿，不料小花到店裡擔任外場服務生約半年，就主動向她懺悔，吐露和老闆多次趁她不在店內時發生親密行為，讓她驚覺事態嚴重。

闆娘說，她質問丈夫後，丈夫坦承過錯，表示小花向他借1千元買鞋，他也定期以各種名目匯款給小花，支應她治裝、按摩等費用。兩人發展出男女之情，2度在餐廳大門及收銀櫃檯處多次摟抱、牽手，小花還讓他摸胸摸臀、讓他把頭依偎在肩膀、親吻臉頰，甚至跨坐在老闆大腿上，隨他摸胸腹和臀部，讓她得知後深受打擊，要向小花求償70萬元。

全案審理時，小花表示，她前年9月到餐廳任職時剛滿20歲，還在念大學，同年12月被老闆積極追求，她也表示有男友明白拒絕，但老闆卻依然故我，時常藉機拉手、碰觸、叫寶貝、打電話要約等騷擾行為，她為了工作忍氣吞聲，也常向同事和男友抱怨遭性騷擾，更從未和老闆外出或交往。

小花說，去年2月14日老闆又藉故騷擾，讓她忍無可忍，才請同事打電話約老闆娘見面，想揭發老闆惡行，無論是按摩費、獎金、禮金都是老闆一廂情願給的，鞋子費用則是她與同事一起向老闆借款。小花的男友也到庭作證說，小花曾抱怨遭到性騷擾，但考慮到她也介紹朋友進去工作，還有房租壓力等等，尚未報警或辭職。

法官檢視去年2月11、14日的監視器畫面，看到老闆從後方緊抱小花，將臉貼住她臉頰，小花有縮脖子的動作，接著老闆將小花抱起，把手放在腹部，親吻小花耳朵、脖子，小花則用手抵住老闆，有轉頭、護胸、推開的動作。另外還有老闆把手伸進小花外套摸大腿，把她拉坐到自己大腿上環抱，或讓她跨坐在左大腿上的畫面。

法官認為，所有肢體接觸都是由老闆採取主動，小花則呈現消極被動狀態，未主動碰觸老闆，難認有企圖介入婚姻，此外，小花為受雇員工，在權力關係處於弱勢，不排除在壓力下產生一種忍受的狀態。

法官指出，若小花有意介入婚姻，無須自冒風險向闆娘吐露一切，其中包含老闆前一天剛主動匯錢讓她繳房租一事，也就是她本來能得到一些金錢利益，卻不想再忍受老闆的行為。審酌小花處於一個從屬、權力關係狀態下，無從依這些畫面判定她有介入婚姻的意思，因證據不足，判正宮敗訴。全案還可上訴。