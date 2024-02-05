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快訊／民進黨提告求償100萬　黃揚明「深感榮幸」5點聲明回應

▲▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲針對民進黨提告求償100萬，黃揚明5點回應，「寧鳴而死，不默而生」。（圖／豈有此呂）

記者趙蔡州／綜合報導

資深媒體人黃揚明近日在節目上爆料，民進黨開出8位數字利益，爭奪立法院正副院長大位，因此遭民進黨提告並求償100萬元。對此，黃揚明5日晚間發布5點聲明，針對自己成為民進黨打贏總統選戰後，第一位由該黨主動提告的媒體人「深感榮幸」，他未來仍會站在監督執政者的崗位上，寧鳴而死，不默而生。

針對民進黨提告並求償100萬元，黃揚明5日晚間在臉書發布聲明，全文如下：

今晚，我在TVBS《國民大會》節目中，得知民進黨中央對我提告、求償100萬元的消息，對許多媒體同業抱歉的是，第一時間我人正在錄影，無法即時回應，還請見諒。

正式回應如下：

謝謝民主進步黨、謝謝賴清德準總統

一、《中華民國憲法》第11條規定：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」另，第16條明定：「人民有請願、訴願及訴訟之權。」媒體記者為善盡監督職責發聲，民主進步黨為捍衛清譽提告，皆為民主社會常態。

本人能成為民主進步黨黨主席賴清德今年1月13日當選總統後，第一位由該黨主動提告的媒體人，深感榮幸。

二、民主進步黨提告案情，我已在上週六（2月3日）網路節目結束後，在本人粉專簡略說明，在此不多加贅述。

三、本人採訪所知內容比本人所說內容還多，絕非如民進黨聲明所言「未盡合理查證義務」，相關佐證會在法庭上提出。

四、本人回憶起初任記者前三年，月薪約為3萬多元，民主進步黨提出的求償金額100萬元，對一個初入社會的菜鳥記者，不吃不喝都要2年多才可能賺得到，此舉若意圖使媒體記者噤聲，有絕對威嚇效果。

今年起，民進黨每年可獲得國庫撥給的政黨補助款2.4億元，真的要做公益，大可捐出更多款項，甚或透過執政政策手段照顧更多弱勢，無須假借提告求償「做公益」來博取美名。

五、我仍會持續站在監督執政者的崗位上，寧鳴而死，不默而生。
再次謝謝民主進步黨、謝謝賴清德準總統。

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