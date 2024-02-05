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櫻花妹下海！遇70歲洋男以為好賺　結果「一夜10次」累到壞

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲一位日本女性在美國留學時「下海」賺錢，向媒體分享了曾經遇過的男客。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本28歲女性吉田真帆（化名）曾在洛杉磯留學，在此期間透過尋找糖爹（Sugar Daddy）賺取生活費，因此見識過各式各樣的男性。她坦言其中有好人也有壞人，有次還碰上一名70歲客人，原本以為那晚會很輕鬆，未料對方竟然一夜10次以上，讓人筋疲力竭，甚至感到深刻恐懼。

吉田接受《日刊SPA!》採訪時說，美國生活費高昂，加上簽證問題、沒有太多兼職選項，所以她才決定「下海」賺錢，在糖爹網站上註冊後，會進行配對、談價錢、約見面等流程，每次價格約250至400美元（約新台幣7850至1.5萬元）。

留學一年期間，吉田見過各式各樣的男人，包括膽怯害羞的男生、年收入破億日圓的富豪等，有時還會一起吃飯，相處經驗還算愉快。不過，她也曾遇過很糟糕的對象。

▲▼愛,性,做愛,上床。（圖／CFP）

有一次，一名男客開出高於市價的500美元（約新台幣1.5萬元），但僅第一次乖乖付錢，第二次就想賴帳，還放話「妳也喜歡我，才會又過來，對吧？」她一聽立刻緊抱對方哭喊「我需要錢！（I need money!）」對方才尷尬表示家裡沒多少現金，東湊西湊交出230美元（約新台幣7200元）。

另一次，一名70歲男性開出480美元（約新台幣1.5萬元），要求同床共枕一晚。雖然吉田完事後只想回家，但考慮到開價優渥，加上以為客人年紀大了，應該會很輕鬆，所以還是答應下來，沒想到這男人性慾旺盛，一個晚上激情10次以上。她坦言當時真的累壞了，還一度試圖裝睡，但對方竟自顧自地開始另一次性行為，讓自己發自內心感覺害怕。

在不斷累積經驗的過程中，吉田逐漸學會如何區分「好爸爸」和「壞爸爸」，在半年內就賺了數萬美元。她表示，「利用從糖爹那裡得到的錢，去過匹茲堡、紐澤西、邁阿密等。雖然也有很多痛苦回憶，但躺在海灘上看著美麗景色時，就能忘記所有不愉快的事情」，這些美好的旅遊經歷是一輩子的財富，因此絲毫不感到後悔。

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