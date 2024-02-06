美國近50％選民盼在總統大選前　對川普顛覆案作出判決

▲美國前總統川普民調領先拜登，但官司纏身。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

根據一項公開民調顯示，美國有近半數的選民希望能在今年年底前，看到針對前總統川普對2020年總統大選顛覆案的判決結果。與此同時，有約25％的人認為，若這次川普又輸給拜登的話，他永遠都不會認輸。

CNN進行的一項民調指出，約48％的受訪者認為，川普2020年企圖顛覆大選結果一案，應該要在今年11月大選前做出裁決。另有16％的人認為，他們希望至少看到一個裁決結果出爐。

此外，從2023年10月至今短短約4個月內，認為川普敗選真的會服輸的受訪者從37％降至25％；超過78％的人則認為，若川普再次當選總統，他會想辦法赦免自己在總統任期內受到的任何聯邦指控。

不過與拜登相比，川普在民調中的表現也特別強勁。美媒《NBC News》4日發布一項調查，指拜登在處理經濟問題方面與川普差距為20個百分點，即便是在拜登任內，COVID-19疫情期間政府與消費者支出激增後，美國可能實現了幾乎獨一無二的經濟「軟著陸」，甚至還有專家認為美國可能因此不會遭遇經濟著陸。

另外，還有不到3成的選民贊成拜登處理以哈戰爭的方式。拜登在能力與效力方面大幅落後川普16個百分點，與2020年的情況相反。

不過，即便川普在多個民調中「遙遙領先」，但他陷入的法律困境相當棘手，他目前面臨90多項刑事指控。

民調顯示，若川普被判重罪，川普整體領先5％的優勢，將會反轉變成由拜登領先2％。