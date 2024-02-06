2024屏東燈節絢麗登場　交通資訊出爐

▲屏東燈節交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2024年屏東燈節於1月19日晚間點燈後，掀起熱潮；從主燈「龍躍屏東」的縣民公園、萬年溪燈區「無限之光」所串聯的萬年公園與復興公園、到「春暖花開．文資綻放」的勝利星村，吸引大批人潮前來，警方整理相關交通資訊，供民眾參考。

1、 免費接駁車：自1月19日至2月25日（除夕及初一以外每日行駛）每日17至22時。首班車17時自屏東轉運站出發，末班車則為22時，約10至20分鐘一班車，請民眾善用，輕鬆暢遊。

2、 停車場：

(1) 縣民公園原工業六路入口處停車場因施工，故不對外開放；新規劃的停車位置為台糖三街路段旁空地，請民眾注意指引牌面，減速慢行。

(2) 復興公園及萬年公園停車空間有限，主要位於棒球路、自立南路側及建國路側等。

(3) 勝利星村停車場位於博愛路與青島街口及勝利新城旁空翔區，如滿位，將實施路口管制，以避免車輛停等隊伍造成交通回堵，請民眾配合。

屏東警分局長蔡培元呼籲，2024屏東燈節的燈飾造型精美，讓人不免駐足留影，籲請民眾多注意腳下燈飾位置，保持適當距離，以免造成燈具損壞。另年節期間，警方持續加強各燈區安維與疏導，籲請民眾支持、鼓勵。