車程增15倍！暴雪致湖北高速癱瘓　乘客下車「燒木柴取暖」

▲有巴士乘客下車「燒木柴取暖」。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北高速公路昨（4）日受暴雪影響，導致湖北約30條高速路段入口暫時關閉。不少受困駕駛、乘客缺少食物、熱水、擔憂車子沒油叫苦連天。一名駕駛原本1個多小時的車程，現在竟要花15個小時，還有巴士乘客凍未條，下車撿木柴燒火取暖。

據《每日經濟新聞》報導，自2月1日以來，湖北省經歷從2009年以來，最強冬季低溫雨雪冰凍天氣過程，降雪強度高、降溫幅度大，對工農生產、交通運輸和人民生活帶來較大的影響。

不少人在微博求助，暴雪之下，被困湖北高速十餘小時，高速封路、塞車，車輛沒油，缺少食物和熱水，救援電話難打通。有駕駛被困約17個小時，一夜過去車輛幾乎不曾移動。

▲不少駕駛表示，看不見塞車的盡頭。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

一名駕駛表示，「高速上雪較厚，雪融化之後結冰，車輛很容易打滑，堵得一眼望不到頭，應急車道也堵了，也很擔心車子沒油沒電，晚上實在受不了開一會兒暖氣，不敢全開。」

另一名駕駛則表示，「大約從3日晚上11點到4日上午8點多，包括我的車在內，堵在高速上的車輛，大概都只前行了1公里，堵在高速上的其他巴士乘客，有些已走下車在路邊撿木柴燒火取暖。」

不少駕駛點出塞車的原因以及缺少食物的窘境，「其實3日下午路況還好些，但到晚上高速路面就開始結冰，擁堵情況又加劇了」、「我帶的食物和水已經所剩無幾，但服務區距離我還有幾十公里，現在也無法下高速，只能被困在這裡」。塞車超過10小時已是每個駕駛的無奈之處。

報導指出，大陸中央氣象台4日10時繼續發布暴雪橙色預警，預計4日14時至5日14時，安徽中北部、江蘇中北部、山東中南部等地的部分地區有大雪，其中，江蘇北部、山東半島東部等地的部分地區有暴雪。上述地區新增積雪深度2至6公分，局部可達10公分以上。