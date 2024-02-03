屏東內埔警春節交管出爐　萬巒豬腳街每天10hrs「改行人徒步區」

▲春節期間，內埔警分局交通管制措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應今年春節7天連假(2月8日(小年夜)至2月14日(初五)湧入人潮及車潮，內埔警針對轄內各觀光景點臺灣原住民族文化園區、六堆客家文化園區、萬巒鄉豬腳街及內埔年街藝文市集等旅遊場所主要道路，規劃交通疏導管制措施，籲請民眾注意。

內埔警分局表示，警方規劃交通疏導管制勤務，除派員於重要路口交通疏導外，春節期間每日於8時至18時萬巒鄉萬巒豬腳街將實施道路封閉，民和路豬腳街路段設為行人徒步區，管制禁止車輛進入，前往用餐的民眾可將車輛停於萬巒路道路兩側，請勿在褒忠路及永和巷內違規停車，以避免造成壅塞。

另原住民文化園區部分將實施總量管制，當園區停車場滿位時，由員警在園區前牌樓執行管制，禁止車輛進入，遊客車輛請停放於忠孝路2段兩側路旁，園區會派遣遊園車在瑪家消防分隊前接駁遊客入園，或可在水門轉運站搭乘高雄客運603B線至文化園區。

在除夕登場的內埔年街市集，每天有800攤美食玩樂攤位，及精彩節目表演，歡迎大家來內埔年街市集走春；因活動會場路口均封路管制，鄉公所於路口均有設置年街專用指引改道路牌，建議來年街會場車輛從學興路口旁，7-11超商進入直行經學文路約1公里處，即可看到豎立高空氣球打燈寫有年街專用停車場，提醒民眾多利用。

分局長郭譯隆表示，因應春節年假交通需求量，警方日前配合交通隊辦理「交通疏導情境演練」，針對轄區禮納里部落及臺灣原住民族文化園區入口風景巷、忠孝路2段及自立路口封路交通疏導管制實景演練，期望能隨時監控轄內風景區周邊重要路況做機動調整，籲請民眾配合員警交通指揮，若遇到道路異常壅塞或交通事故，可以立即撥打110報案電話或隨時收聽警廣路況報導；同時呼籲駕駛人，切勿疲勞駕駛，並遵守酒後不開車及注意行車安全，倘遇路口停等多份耐心禮讓行人，以維護年節假期交通順暢，大家平安出門、快樂返家。