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英鋼琴家出大招！　秀「中華民國國旗」撂台語：台灣加油

記者張靖榕／綜合外電報導

在英國倫敦車站公開演奏鋼琴遭多名中國遊客鬧場的鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh），因此事件爆紅，也「廣納建言」衍伸出許多「抗中」大招，他5日更在臉書po出在事件地點高舉台灣國旗的照片，並在一名台灣女生指導下用台語說出「台灣加油」！

▲英國鋼琴家卡瓦納高舉台灣國旗。（圖／翻攝Brendan Kavanagh臉書）

▲英國鋼琴家卡瓦納高舉台灣國旗。（圖／翻攝Brendan Kavanagh臉書）

卡瓦納先前在倫敦車站彈奏鋼琴，繼續他長久以來的街頭演奏，卻被多名中國遊客上前要求不要拍攝，因為中國的法律不允許，雙方發生口角的影片被上傳到網站後引發廣傳熱議。

之後卡瓦納採納許多網友的意見，多次「出招」回敬中國遊客，屢次成為網路話題。他5日更在車站裡高舉中華民國國旗，表示「今天在鋼琴前很平靜」，接著是一個戴墨鏡耍帥笑的emoji（顏文字），該篇貼文上傳8小時吸引7.6萬人按讚。

另一篇貼文中卡瓦納和一名台灣女生錄下一段影片，片中兩人一起用中文說一次「台灣加油」，再一起用台語覆誦一次，也吸引了超過2.1萬人按讚。

貼文底下不乏台灣政治人物的留言，如民進黨新科立委郭昱晴就用英文留下「謝謝你支持我的國家台灣」，以及國民黨籍立委洪孟楷留言，「我們的國旗，中華民國國旗象徵自由、平等與博愛」。

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