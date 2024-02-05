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他見1張圖驚「韓國旅客輾壓日本」？　真相曝光打腫臉

▲▼9/8西門町商圈查訪。（圖／記者羅志華攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

不僅台灣人愛出國玩，也有許多外國人到台灣旅遊。一名網友近日就看到，家樂福有一個公告在統計各國旅客的數量，其中韓國遊客數量獲得壓倒性勝利，和一旁的日本呈現相當大的對比，讓他覺得有點驚訝。文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT分享一張照片，看到家樂福有一張公告在調查外國旅客的國籍，上面分別有日本、韓國、香港、馬來西亞、菲律賓、印尼、中國、英國、法國、美國、泰國、新加坡、越南等。

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其中日韓所占區塊最大，韓國的空白處幾乎已經被紅色圓點貼紙貼滿，不過日本仍有一大片空白處，讓原PO看了很吃驚，「韓國旅客貼到沒位置了，相對日本還很多空間可貼，怎麼差有點多，來台旅遊韓國人比日本人多很多？」

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發現，家樂福統計的韓國旅客相當多。（圖／翻攝自PTT）

網友看到後也很有感，「永康商圈很常聽到韓語」、「南韓確實很多人來台灣玩去一趟九份就知道」、「因為韓國人覺得台灣很便宜，就像台灣人喜歡去越南泰國那樣」、「韓國人應該會覺得台灣便宜啦」、「西門商圈、評論較多的小吃店，都有好多韓國人在排隊」、「到處都韓國觀光客」。

還有人指出，「因為日幣貶到沒錢出國了吧」、「日本國內跑就好了」、「因為絕大部分日本人是來出差的，所以在觀光區看不太到日本人，但日式酒店就很多日本人了」、「日幣貶值，台物價對他們來說偏貴，韓國物價比台灣高，還有韓國人去日本去膩了」。

不過也有人認為，賣場統計的數量無法代表來台旅客數量，「以為是機場出境口，結果是家樂福」、「你要去問韓國人幹嘛那麼愛逛家樂福啊」、「桂林店每次都是韓國人比台灣人多」、「韓國人是真愛去家樂福」、「韓國人到哪裡都愛逛賣場買食材回去自己煮」、「這只能代表這家店韓國旅客很多而已吧」。

事實上，家樂福的國籍調查看板先前也曾掀起討論，當時韓國旅客也同樣奪得第一名，其中原因可能是因為家樂福在2006年退出韓國市場，因此才會有不少韓國人喜歡到台灣逛家樂福。而實際查看觀光署資料，去年1月至11月期間各國來台人次，香港拿下第一名共有96萬9516人，其次是日本有80萬5333人，第三名才是韓國有63萬9900人，日本旅客數量仍比韓國旅客多出近17萬人。

▼先前韓國旅客也是第一名。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲▼。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

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關鍵字：

韓國遊客日本家樂福台灣旅遊

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