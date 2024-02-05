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大陸 大陸焦點 特派現場

中國A股狂殺「千股跌停」股民崩潰　上市公司鬆口：放下執念

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

中國股市跌跌不休，今天滬深兩市一度逾1000檔個股跌停，近期有中國投資者詢問上市公司，股價朝快倒閉公司的方向走，難道不心寒嗎？結果公司回應，建議股民暫時離開股市，放下執念。

香港經濟日報今天報導，中國A股今天開市後延續跌勢，滬指一度大跌超過2%，再度跌入2700點以下，一度跌到2635點的大波段新低；創指、深成指一度跌超3%。滬深兩市逾1000檔個股跌停。

午間，中國證監會罕見發聲，指將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。受此消息影響，A股午後反彈，終場滬指收2702點，跌1.02%。深成指收7964點，跌1.13%。創指收1562點，漲0.79%。

陸媒海報新聞4日報導，2月2日盤後的投資者互動平台上，一家上市公司屹通新材的投資者留言，要公司回應市場關切、給投資者信心、指現在公司的股價完全按照快倒閉的公司方向走，大股東就沒有一點心寒，覺得需要預告業績嗎？

屹通新材近期連續下跌，1月2日至2月2日累計下跌達34.99%。

公司則回應，投資者的心情可以理解，感同身受，但對於這個市場的波動，一個公司很難改變什麼，個人投資者也很難改變，只能接受和適應這個市場環境。股市有風險，投資需謹慎，應該不僅僅只是一個口號。

公司進一步說，2024年農曆春節馬上就要到了，人生不僅僅只有股市，還有父母、家人、孩子和朋友，建議投資者可以暫時離開股市，放下執念，給自己換一個心情，以輕鬆平和的心情迎接新年的到來。最後還祝投資者龍年大吉。

類似因股價連跌，遭中國投資者討個說法的上市公司還有晶科科技。有投資者在互動平台上問「公司到底有沒有信心將市值管理好」？晶科科技回應稱，當前市場環境和公司股價遭受考驗，未能反應公司實際價值和未來發展預期，「我們和您的心情一樣」。

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